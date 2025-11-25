Ντάνι Γκαρθία: «Έχουμε λιγότερους βαθμούς από όσους αξίζουμε»

Αυτό δήλωσε ο Ισπανός μέσος του Ολυμπιακού Ντάνι Γκαρθία, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Radioestadio Noche», με αφορμή την αυριανή (26/11, 22:00) αναμέτρηση του Ολυμπιακού εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, στην 5η αγωνιστική της League phase του Champions League

«Δεν έχουμε πολλούς βαθμούς στη διοργάνωση, αλλά είχαμε δύσκολους αγώνες εναντίον της Μπαρτσελόνα και της Άρσεναλ όπου τα καταφέραμε. Νομίζω ότι έχουμε λιγότερους βαθμούς από όσους αξίζουμε. Θα αντιμετωπίσουν μια έντονη ομάδα που πιέζει ψηλά και ανταγωνίζεται τους αντιπάλους της», τόνισε και πρσθεσε:



«Όταν αντιμετωπίζεις τέτοιου είδους ομάδες, προσπαθείς να βρεις κάτι θετικό και βλέπεις ότι προέρχονται από κάποια άσχημα αποτελέσματα, αλλά ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης και κάθε αγώνας είναι διαφορετικός.

Δημιουργήθηκαν υψηλές προσδοκίες και ενθουσιασμός επειδή ο Τσάμπι Αλόνσο είχε παρουσιάσει εξαιρετική δουλειά, αλλά είναι δύσκολο να βρεις τον σωστό δρόμο με τέτοιου είδους ομάδες. Υποθέτω ότι ο Τσάμπι Αλόνσο δεν είναι ευχαριστημένος με την ομάδα που βλέπει».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Λαμίν Γιαμάλ:

«Ξέρει σε ποια ομάδα βρίσκεται, σε τι επίπεδο παίζει. Το μόνο πράγμα είναι ότι ο θόρυβος από έξω θα είναι άβολος και για αυτόν, αλλά αυτό συμβαίνει όταν παίζεις για μια ομάδα όπως η Μπαρτσελόνα. Μερικές φορές με στεναχωρεί να βλέπω τα πάντα γύρω από τον παίκτη, τόσο στον αθλητικό τύπο όσο και σε άλλες πτυχές. Τώρα φαίνεται να δείχνει περισσότερη ενέργεια και να αναρρώνει από τον τραυματισμό του στη βουβωνική χώρα».