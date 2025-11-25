Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 20 χρόνια χωρίς τον Τζορτζ Μπεστ, «το αγόρι μας από το Μπέλφαστ» (pics)

Είκοσι (20) χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο Τζορτζ Μπεστ, ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, έχοντας υποστεί μεγάλη ζημιά από το αλκοόλ, «έφυγε» από τη ζωή στα 59 του χρόνια.

«Μια αληθινή ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα. Είκοσι χρόνια από τον θάνατό του, αποτίουμε φόρο τιμής στον Τζορτζ Μπεστ, το αγόρι μας από το Μπέλφαστ», και «η κληρονομιά τους συνεχίζεται.

Οι θρύλοι της Γιουνάιτεντ, Τζορτζ Μπεστ και Μπιλ Φουλκς, δυστυχώς, απεβίωσαν σαν σήμερα το 2005 και το 2013 αντίστοιχα», γράφουν σήμερα (25/11) τα social media της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ανακάλυψαν τον -γεννημένο στις 22/5/45 στο Μπέλφαστ- Βορειοιρλανδό σε ηλικία 15 ετών, τον πήραν στην Αγγλία και έκανε ντεμπούτο δύο χρόνια αργότερα. Ήταν το 1961 και έκτοτε μέχρι το 1974, ο Μπεστ δεν έβγαλε την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κερδίζοντας μαζί της, μεταξύ άλλων ένα Κύπελλο πρωταθλητριών και μία «χρυσή μπάλα» το 1968.

«Νομίζω ότι βρήκα μια ιδιοφυΐα», είχε αναφέρει ο ανιχνευτής ταλέντων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπομπ Μπίσοπ στον Ματ Μάσμπι.

Χαρισματικός αλλά και ιδιαίτερος, προκάλεσε, ακόμα και μετά τον θάνατό του, για όσα έκανε στο γήπεδο και για εκείνα που έκανε και είπε έξω από αυτό. Ονομάστηκε ως ο «πέμπτος Beatle», το «πέμπτο σκαθάρι». Οι ντρίμπλες και ο τρόπος παιχνιδιού του γοήτευαν τους θεατές, έξω από το γήπεδο η παρουσία του, αφορμή για να τον λατρέψουν οι γυναίκες.

Στα χρόνια του '70 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν ενοχλημένη από την συμπεριφορά του. Και οι δρόμοι τους χώρισαν: από το 1974 ως το 1978, ο Μπεστ βρέθηκε μεταξύ Στόκπορτ, Κόρκ, ΛΑ Ατζτεκς και Φούλαμ. Την περίοδο '78-'79 συνέχισε την καριέρα του μακριά από την Αγγλία, ενώ το τέλος της θα είναι η αρχή των προβλημάτων με το αλκοόλ.

Είχε πει: «Μου άρεσαν τουλάχιστον 2.000 γυναίκες, ήταν αρκετό για εμένα να πω: "Γεια σου, είμαι ο Μπεστ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ", αλλά επίσης και... «Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα να σκοράρω ενάντια στη Λίβερπουλ ή να κοιμηθώ με την Miss κόσμος, ευτυχώς δεν είχα να επιλέξω». Ή ακόμα: «Ξόδεψα το 90% των χρημάτων μου σε ποτά, κορίτσια και γρήγορα αυτοκίνητα. Τα υπόλοιπα απλώς τα σπατάλησα.»

A true footballing genius.



Twenty years since his passing, we pay tribute to George Best, our Belfast boy 🕊️ — Manchester United (@ManUtd) November 25, 2025