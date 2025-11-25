«Όπαδός χτύπησε στο πρόσωπο και στην συνέχεια έκανε κεφαλοκλείδωμα στον τερματοφύλακα»!

Η επίσημη καταγραφή του διαιτητή Κώστα Γαρεφαλάκη στο φύλλο αγώνα ρίχνει φως στα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι Νέος Ηρόδοτος – Θέρισος, περιγράφοντας με λεπτομέρειες τα γεγονότα που οδήγησαν σε διακοπή, εκκένωση τμήματος της εξέδρας και κλήση της αστυνομίας.

«Σύμφωνα με τον ρέφερι του αγώνα, το σοβαρό περιστατικό κατεγράφη στο 37ο λεπτό, όταν –όπως σημειώνεται– οπαδός αγνώστων στοιχείων της γηπεδούχου ομάδας εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, χτύπησε με μπουνιά τον τερματοφύλακα του Θέρισου Γεναράκη και στη συνέχεια του έκανε κεφαλοκλείδωμα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Ο αγώνας διακόπηκε άμεσα, με τον οπαδό να διαφεύγει, ενώ στον τερματοφύλακα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κρίθηκε ικανός να συνεχίσει.

Ο διαιτητής αναφέρει ότι ζητήθηκε από την ομάδα του Ηροδότου να κλειδώσει τις πόρτες του γηπέδου και ότι έγινε μερική εκκένωση της εξέδρας όπου βρίσκονταν οι φίλαθλοι των γηπεδούχων. Για τη συνέχιση του αγώνα, στο γήπεδο παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου αστυνομική δύναμη με ένα περιπολικό. Η συνολική διακοπή υπολογίζεται στα 15 λεπτά.

Στη συνέχεια, στο 43’, ο διαιτητής καταγράφει νέο σοβαρό περιστατικό, με τον τερματοφύλακα του Θέρισου να τραυματίζεται στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με αντίπαλο, με αποτέλεσμα τη διακομιδή του στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο λόγω θλαστικού τραύματος.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει στο φύλλο αγώνος: «Κατά την είσοδο των ομάδων έγινε χρήση καπνογόνων στις κερκίδες και ρίψη καπνογόνου από φιλάθλους της ομάδας του Ηροδότου εντός του αγωνιστικού χώρου το οποίο απομακρύνθηκε από τους ποδοσφαιριστές.

Στο 37ο λεπτό έγινε εισβολή οπαδού άγνωστων στοιχείων της ομάδας του Ηροδότου εντός του αγωνιστικού χώρου ο οποίος κτύπησε με μπουνιά στο πρόσωπο και στην συνέχεια έκανε κεφαλοκλείδωμα στον τερματοφύλακα της ομάδας της Θερισσου κο Γεναρακη Ι με αρ φ1 ο οποίος έπεσε κάτω. Αμέσως έγινε διακοπή του αγώνα με τον οπαδό να διαφεύγει. Παρεσχέθησαν οι πρώτες βοήθειες στον τερματοφύλακα ο οποίος ήταν καλά και μπορούσε να συνεχίσει το παιχνίδι. Ζητήθηκε από την γηπεδούχο ομάδα να κλειδώσει τις πόρτες και έγινε μερική εκκένωση του γηπέδου από την μεριά των οπαδών του Ηροδότου με την βοήθεια των παραγόντων και των ποδοσφαιριστών της ομαδας προκειμένου να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Επίσης κλήθηκε η αστυνομία με παρουσία ενός περιπολικού καθ’ όλη την διάρκεια του 2ου ημιχρόνου. Συνολική διακοπή 15 λεπτά. Ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά και κατά την συνέχεια στο 43 είχαμε τραυματισμό του τερματοφύλακα της Θερισσου Γεναρακη Ι με αρ φ1 με θλαστικό τραύμα στο τριχωτό της κεφαλής μετά από σύγκρουση με αντίπαλο παίκτη ο οποίος διεκομίσθη στο εφημερεύον νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Καμία άλλη παρατήρηση»."

Πηγή: grandsport.gr