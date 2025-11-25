Άρης: Μέρος της προπόνησης για Μεντίλ και Γένσεν - Εκτός πέντε παίκτες

Οι Χαμζά Μεντίλ και Φρέντρικ Γένσεν ακολούθησαν μέρος του προγράμματος, ενώ παραμένουν εκτός οι Τάσος Δώνης, Γκαμπριέλ Μισεουί, Τίνο Καντεβέρε, Μιγκέλ Αλφαρέλα και Νοά Σούντμπεργκ που έκαναν ατομικό κα θεραπεία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο.

Και στο πρόγραμμα της Τρίτης οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Ασκήσεις ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια διατήρησης μπάλας για το δεύτερο γκρουπ.

Ο Χαμζά Μεντίλ συμμετείχε στο πρόγραμμα, ο Φρέντρικ Γένσεν ακολούθησε μέρος του προγράμματος, οι Τάσος Δώνης και Γκαμπριέλ Μισεουί έκαναν ατομικό, ο Τίνο Καντεβέρε θεραπεία και ατομικό, ενώ οι Μιγκέλ Αλφαρέλα και Νοά Σούντμπεργκ ξεκίνησαν πρόγραμμα θεραπείας.

Να υπενθυμίσουμε ότι στην αναμέτρηση του Σαββάτου με την ΑΕΛ Novibet (29/11) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (19:30) δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του ο Μόντσου Ροντρίγκεθ (συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες).

Αύριο, Τετάρτη η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο».