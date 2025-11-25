Νέα Τούμπα: Η παραχώρηση στον ΠΑΟΚ παραμένει ακέραιη - Κανένας κίνδυνος ανάκλησης!

Δεν τίθεται ζήτημα ανάκλησης της παραχώρησης της έκτασης από το ΤΕΘΑΑ στον ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές!

Η παραχώρηση της έκτασης από το ΤΕΘΑΑ προς τον ΠΑΟΚ, που αφορά τη διευκόλυνση της κατασκευής της Νέας Τούμπας, δεν κινδυνεύει να αρθεί με την πάροδο της τετραετίας, όπως διαβεβαιώνουν αρμόδιες αρχές.

Ύστερα από σχετικό αίτημα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η Κτηματική Υπηρεσία εξέτασε τα έγγραφα που κατατέθηκαν και κατέληξε ότι ο σύλλογος εκπληρώνει τον σκοπό της παραχώρησης, γεγονός που αποκλείει το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της διαδικασίας ανάκλησης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπιστώνουν ότι ο σκοπός της παραχώρησης προωθείται κανονικά δεδομένου πως έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό οι αναγκαίες μελέτες, για τις οποίες ο παραχωρησιούχος έχει ήδη επιβαρυνθεί με σημαντικές δαπάνες, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την εκπλήρωση του σκοπού.