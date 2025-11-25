Άρης: Συνάντηση Καρυπίδη - Ρέγες για μεταγραφικά, ενόψει Ιανουαρίου

Συνάντηση μεταξύ Ρουμπέν Ρέγες και Θόδωρου Καρυπίδη στην Αθήνα για μεταγραφικά, αγωνιστική εικόνα και επόμενα βήματα μέσα στη σεζόν

Η αποστολή των κιτρινόμαυρων επέστρεψε από την Αθήνα, με μοναδικό απόντα τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, ο οποίος παρέμεινε στην Πρωτεύουσα για συνάντηση με τον πρόεδρο του Άρη.

Ρουμπέν Ρέγες και Θόδωρος Καρυπίδης συναντήθηκαν και συζήτησαν για όλα όσα προβληματίζουν τον φετινό Άρη, με τον ισχυρό διοικητικό ηγέτη των κιτρινόμαυρων να είναι ενοχλημένος από την απόδοση της ομάδας και τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα.

Η απαίτηση του Καρυπίδη από τον τεχνικό διευθυντή του Άρη ήταν απλή, να αλλάξει άμεσα η εικόνα της ομάδας και να αποκτηθούν 3-4 παίκτες, που θα βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια, δίνοντας του ξεκάθαρο "πράσινο" φως για να κινηθεί. Μάλιστα τόνισε στον Ισπανό πως το απαιτούμενο μπάτζετ είναι στη διάθεση του και πως τον Γενάρη οι κινήσεις που θα γίνουν θα πρέπει να βελτιώσουν άρδην την αγωνιστική συμπεριφορά του τμήματος