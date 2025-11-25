Αν είχε πάρει «διπλό» στην Opap Arena ο Χιμένεθ το κασκόλ θα είχε... ξεχαστεί!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει γιατί η ουσία στον Αρη (πρέπει να) είναι ποδοσφαιρική, όχι... επικοινωνιακή.

Να ξεκαθαρίσω ευθύς εξαρχής ότι θεωρώ πως μετά από ήττα η συντριπτική πλειονότητα όλων των οπαδών στην Ελλάδα θα είχε αντιδράσει όπως και οι οπαδοί του Αρη, απαιτώντας να απολυθεί άμεσα ο (κάθε) "απαράδεκτος Χιμένεθ" από την ομάδα τους επειδή απάντησε με πολύ (περισσότερο από το "επιτρεπόμενο") συναίσθημα στην έκφραση αγάπης των αντιπάλων οπαδών, εν προκειμένω εκείνων της ΑΕΚ. Ανάλογα και κάποιοι πρόεδροι, πιθανώς θα... ξεπερνούσαν την "συμπεριφορά" Καρυπίδη εναντίον του Ισπανού στα αποδυτήρια και θα τον έδιωχναν από το γήπεδο δίχως καν να του επιτρέψουν να μπει στο πούλμαν της ομάδας! Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα.

Τα όρια των ποδοσφαιρικών "πρέπει" στη χώρα μας είναι γνωστά. Αλλά σχεδόν κάθε φορά καθορίζονται... πρώτα από το αποτέλεσμα και εν συνεχεία από τα υπόλοιπα.

Να το πω στα ίσα: Θεωρώ ότι αν ο Αρης την περασμένη Κυριακή είχε πάρει "διπλό" στην Opap Arena σήμερα κανένας Χιμένεθ δεν θα ήταν "τελειωμένος". Το πολύ πολύ να του έλεγε ο Καρυπίδης μετά το παιχνίδι "Γιατί ρε Μανόλο δεν απέφυγες αυτά με τα κασκόλ;", να γκρίνιαζε και λίγο ο κόσμος, όμως στο τέλος θα λειτουργούσε το "διπλό" ως το απόλυτο καταπραϋντικό. Θα έβγαζε και μια δήλωση ο Χιμένεθ "Σέβομαι τον κόσμο του Αρη, δεν ήθελα να προσβάλλω κανένα, πονάω την ομάδα" και άλλες ανάλογες γαλιφιές και το θέμα θα είχε τελειώσει. Προφανώς κάποιοι θα το κρατούσαν στην άκρη του μυαλού, αλλά "θέμα απόλυσης του Ισπανού" σήμερα δεν επρόκειτο να είχε τεθεί. Το "διπλό" στη Νέα Φιλαδέλφεια θα ήταν πάνω απ΄όλα.

Την Κυριακή όμως έπεσαν όλα μαζεμένα στον Αρη: Κακή εμφάνιση, ήττα και ο τρόπος που ο Χιμένεθ αντέδρασε στην αγάπη των οπαδών της ΑΕΚ. Ο κακός χαμός. Οπότε; Όλα δείχνουν ότι θα περάσει από το ταμείο να πληρωθεί ο Ισπανός και ο Αρης θα πάει στον επόμενο. Μέχρι τον... μεθεπόμενο.

Εδώ, λοιπόν, αρχίζει η πραγματική, η ουσιαστική συζήτηση. Ο Άρης, ο Θόδωρος Καρυπίδης δηλαδή, απέλυσε τον Μάντζιο παρόλο που είχε κάνει καλή δουλειά, κόντεψε να βγάλει "άχρηστο" έναν δεδομένα πολύ καλό Έλληνα προπονητή (με παράσημα στο πέτο), τον Μαρίνο Ουζουνίδη, τώρα ετοιμάζεται να απολύσει και έναν Ισπανό που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα στην Ελλάδα, τον Χιμένεθ. Με δυο λόγια... δεν σταυρώνει συνεργασία με προπονητή. Του φταίνε όλοι, εκτός από τη δική του συμπεριφορά. Εννοώ την αντιμετώπιση που δείχνει ο Θόδωρος Καρυπίδης στους προπονητές. Με το "φύγε εσύ- έλα εσύ" δουλειά δεν γίνεται. Ούτε ομάδα φτιάχνεις. Να θυμίσω ότι ο Κομπότης που βλέπει τον Λεβαδειακό να παίζει μπαλάρα και να βρίσκεται στην 4η θέση, όταν πέρυσι ήταν έτοιμος να παραιτηθεί ο Νίκος Παπαδόπουλος ούτε καν το συζήτησε. Και σήμερα πιστώνεται τα αποτελέσματα εκείνης της απόλυτα σωστής ποδοσφαιρικής απόφασης.

Ο Αρης πήγε να παίξει στην Opap Arena γνωρίζοντας ότι η ΑΕΚ θέλει να τιμήσει τον Μανόλο Χιμένεθ. Ολοι ξέρουν την αγάπη που τρέφουν οι Ενωσίτες στον Ισπανό αλλά και πόσο συναισθηματικά και αυθόρμητα φέρεται εκείνος πολλές φορές.

Η ΠΑΕ Άρης δεν φρόντισε να αποτρέψει τις κακοτοπιές. Πως θα γινόταν αυτό; Με έναν άνθρωπο της να συνοδεύει διαρκώς τον Μανόλο την ώρα που η ΑΕΚ θα τον τιμούσε ώστε να του έπαιρνε από τα χέρια οτιδήποτε του πρόσφεραν. Το πολύ πολύ ο Χιμένεθ να έβαζε το χέρι στην καρδιά απευθυνόμενος προς το κοινό, θα τους ευχαριστούσε και η σεμνή τελετή θα τελείωνε εκεί.

Οπως βάζει το χέρι στην καρδιά ο Ομπράντοβιτς κάθε φορά που επιστρέφει ως αντίπαλος στο ΟΑΚΑ ή ο Σπανούλης όταν πηγαίνει στο ΣΕΦ απευθυνόμενοι στον κόσμο που τους λατρεύει. Καμιά Φενέρ, Παρτιζάν ή Μονακό δεν τους... απέλυσαν επειδή εξέφρασαν με αυτό τον τρόπο τα "ευχαριστώ" τους προς το κοινό του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αντίστοιχα.

Το θέμα στον Αρη του Θόδωρου Καρυπίδη είναι πρωτίστως ποδοσφαιρικό, όχι επικοινωνιακό. Αν το ποδοσφαιρικό του πρόβλημα λυθεί με την απόλυση του Χιμένεθ θα το δούμε στην πορεία. Όλα τα άλλα είναι συζήτηση που έπεται. Προφανώς "διευκολύνει" τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Αρης να πέσει το ανάθεμα στον Χιμένεθ για το... κασκόλ. Γιατί διαφορετικά εκείνος θα είναι πρώτος στο κάδρο ευθυνών, πριν από κάθε προπονητή...