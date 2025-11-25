Βουνό τα πρόβληματα για την Ρεάλ Μαδρίτης: Με έναν καθαρό στόπερ ταξίδεψε στην Ελλάδα! (pic)

Γνωστή έγινε πριν από λίγο η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης για τον σημαντικό αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό στο Φάληρο στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι Πειραιώτες έχουν... ραντεβού με την ιστορία το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στην «Βασίλισσα» της Ευρώπης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης (25/11) στην Μαδρίτη την τελευταία της προπόνηση και πλέον θα πάρει το αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα.

Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν διανύει και τις... καλύτερες μέρες του στην ισπανική ομάδα, καθώς σύμφωνα με ΜΜΕ της Μαδρίτης, ο παλαίμαχος άσος της Ρεάλ βρίσκεται υπ΄ατμόν και όλα θα εξαρτηθούν από την τελική έκβαση του αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογιζεί στον Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος τέθηκε νοκ-άουτ με γαστρεντερίτιδα, ενώ εκτός αποστολής έμεινε τελικά και ο 20χρονος στόπερ Ντιν Χούισεν που αποχώρησε τραυματίας στον κυριακάτικο αγώνα με την Έλτσε και δεν ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα σήμερα.

Επιπλέον, εκτός με προβλήματα τραυματισμών έμειναν και οι Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Καρβαχάλ, Μασταντουόνο και Αλάμπα, οι οποίοι παραμένουν στα «πιτς».

Αναλυτικά η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Γκονζάλεθ, Ναβάρο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένσιο, Καρέρας, Φ. Γκαρθία, Μεντί, Μπέλιγχαμ, Καμαβίνγκα, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Θεμπάγιος, Βινίσιους, Έντρικ, Μπαπέ, Ροντρίγκο, Γκονζάλο, Μπραχίμ.