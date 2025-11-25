Το σημαντικό συγκριτικό μειονέκτημα Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Κάθε μέρα που περνά, Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν πλεονέκτημα κόντρα στους δύο αντιπάλους τους, λόγω των γηπέδων που έχουν, την ώρα που οι άλλοι είναι στη διαδικασία αλλαγής σελίδας στην ιστορία τους.

Το γήπεδο στον σύγχρονο αθλητισμό, είναι τεράστια μορφή προόδου ενός κλαμπ. Πέρα απ’ το προφανές, αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην ομάδα και στους φιλάθλους, υπάρχει ο τομέας των εσόδων. Μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση, διαφοροποιεί σημαντικά το στάτους των εσόδων, άρα και των δυνατοτήτων μιας ΠΑΕ.

Στην Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο διαφορετικές κατηγορίες μέσα στο Big-4. Ο Ολυμπιακός από το 2004 και η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, έχουν τα δικά τους γήπεδα τα οποία έχτισαν απ’ την αρχή. Μάλιστα οι «ερυθρόλευκοι» σε αυτή τη διαδικασία, έχουν φτάσει στο σημείο να ψάχνουν τρόπο νέας ανακαίνισης για αύξηση χωρητικότητας.

Ο Παναθηναϊκός περιμένει σε 1,5 χρόνο περίπου να μπει στον Βοτανικό. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, συμφώνησε για το μνημόνιο και θα «τρέξουν» οι διαδικασίες για τα γραφειοκρατικά προκειμένου να βγάλει την οικοδομική άδεια και να μπει στη φάση υλοποίησης της Νέας Τούμπας.

Το όραμα και μόνο, έχει φέρει χαρά και ενθουσιασμό στα δύο κλαμπ. Δεν παύουν όμως, να πορεύονται με σημαντικό μειονέκτημα κόντρα στους αντιπάλους τους. Ειδικά στον τομέα των εσόδων, καθώς Ολυμπιακός και ΑΕΚ αρχίζουν κάθε σεζόν με ένα συν που οι άλλοι δύο δεν έχουν.

Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν προσμετρά το συγκεκριμένο γεγονός, πιστώνοντας τα σημαντικότατα μπάτζετ στις δύο ΠΑΕ και στους ιδιοκτήτες φυσικά. Γιατί ο δικός τους ετήσιος προϋπολογισμός, γίνεται με μοναδικά δεδομένα τις χορηγίες, το τηλεοπτικό, πιθανές πωλήσεις και την Ευρώπη. Με αστερίσκο το τελευταίο, καθώς αν τα πράγματα δεν πάνε καλά στην Ευρώπη, ή αν αγωνιστεί κάποια ομάδα σε μικρότερη διοργάνωση απ’ αυτή που περίμενε, τότε τα δεδομένα αλλάζουν. Όχι όμως και οι απαιτήσεις.

Και δε μιλάμε για ένα διάστημα που αφορά τη φετινή σεζόν ή μέχρι να μπουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στα γήπεδά τους. Για να υπάρχουν ίδιοι όροι στο οικονομικό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει 21 χρόνια πλεονεκτήματος ήδη, ενώ η ΑΕΚ μια τριετία.

Οι απαιτήσεις στις μεγάλες ομάδες είναι ίδιες. Ο κόσμος προφανώς και πιέζει. Τα γήπεδα, όμως, αποτελούν ένα στοιχείο που δίνει πλεονέκτημα ή φέρνει μειονέκτημα. Σκεφτείτε πως ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα, αναγκάζεται να αλλάζει γήπεδο σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να περιμένει περισσότερο απ’ όλους τους υπόλοιπους. Ακόμη και τώρα που τα πάντα έχουν πάρει το δρόμο τους.

Συν τοις άλλοις μιλάμε για διαφορετικά δεδομένα, δεν είναι όπως το μπάσκετ όπου υπήρξε αρχικά ίδια πρόταση σε δύο ομάδες από το κράτος (τελικά ο Ολυμπιακός πήρε περισσότερα λόγω των χρημάτων που θα του δοθούν για την ανακαίνιση). Πρόκειται για ξεχωριστές υποθέσεις, διαφορετικά δεδομένα για όλους. Κανείς δεν είχε την ευκολία διαδικασιών που είχε η ομάδα του Πειραιά για παράδειγμα.

Στο τέλος της ημέρας αυτό που μετρά είναι να φτάσει η μέρα που όλοι θα έχουν τα γήπεδά τους και πραγματικά θα είναι στην ίδια αφετηρία. Μέχρι αυτό να γίνει, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν αυτόματα κάποια βήματα πιο πίσω.