Η Ρεάλ στο «χείλος» της κρίσης: Οι τελικές που δέχεται, η τακτική ακαμψία, οι τραυματισμοί και οι «αντάρτες»!

Το SDNA γράφει για την Ρεάλ που κουβαλά στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό μια περίοδο αγωνιστικής αστάθειας και εσωτερικών αναταράξεων. Από την πτώση στην απόδοσή της μέχρι τα προβλήματα στα αποδυτήρια και τους συνεχείς τραυματισμούς, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο μπαίνει σε μια κρίσιμη φάση με το αποψινό ματς (26/11, 22.00) να θεωρείται κομβικό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για τη «μάχη» του «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό διανύοντας μια ευαίσθητη περίοδο με σοβαρές αναταράξεις.



Η αίσθηση που επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα είναι πως η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έχει απωλέσει τη σταθερότητα που την χαρακτήριζε στο ξεκίνημα της σεζόν. Η ισοπαλία στο «Μαρτίνεθ Βαλέρο» απέναντι στην Έλτσε δεν έκανε τίποτα άλλο από το να ενισχύσει μια ανησυχητική τάση.



Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ρίξει τα στάνταρ της, ειδικά στο πρέσινγκ μετά την απώλεια της μπάλας, κάτι που οι αντίπαλοι της το εκμεταλλεύονται στο έπακρο.

Τα τρία τελευταία παιχνίδια, όπου κατέγραψε δύο ισοπαλίες και μία ήττα, αποτυπώνουν ξεκάθαρα τούτη την πτώση στην απόδοση της.



Αν και ο αριθμός των γκολ που δέχονται οι «Μερένγκες» δεν είναι, από μόνος του, αποτρεπτικός (μέσος όρος ενός γκολ ανά αγώνα, με δύο γκολ παθητικό απέναντι στην Έλτσε και το τέρμα του Μακ Άλιστερ στο Άνφιλντ), το πρόβλημα ξεπερνά το ίδιο το σκορ.

Οι τελικές που δέχεται η Ρεάλ



Η Ρεάλ επιτρέπει ολοένα και περισσότερες καθαρές ευκαιρίες και η εστία της γίνεται πιο ευάλωτη. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Πριν από την τριάδα αγώνων με Έλτσε (2-2), Λίβερπουλ (ήττα με 1-0) και Ράγιο Βαγιεκάνο (0-0), η Ρεάλ δεχόταν κατά μέσο όρο 9,7 τελικές ανά παιχνίδι.



Στα τρία πιο πρόσφατα ματς, αυτός ο αριθμός εκτοξεύτηκε στις 15. Στο «Άνφιλντ», ο Κουρτουά απέτρεψε διασυρμό αποκρούοντας σχεδόν τα πάντα, με την Λίβερπουλ να κάνει 17 τελικές. Στο Βαγιέκας, η Ρεάλ επέτρεψε 13 σουτ στη Ράγιο. Και στην Έλτσε, ξανά 15. Η διαφορά είναι, απλά, τεράστια.

Το πόσο τρωτή είναι, φαίνεται ακόμη πιο έντονα από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται σουτ εντός εστίας. Έξι από τα 15 σουτ της Έλτσε ήταν στον στόχο, προστιθέμενα στα δύο της Ράγιο και τα εννέα στο «Άνφιλντ».



Τούτο ανεβάζει τον μέσο όρο στα 5,7 καθαρά σουτ ανά παιχνίδι το τελευταίο διάστημα, έναντι των 3,2 που είχε η ομάδα στα προηγούμενα 14 επίσημα ματς. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη για να περάσει απαρατήρητη.



Το μοντέλο Τσάμπι Αλόνσο



Η φετινή Ρεάλ Μαδρίτης, υπό τον Τσάμπι Αλόνσο παρουσιάζει μια σαφή προσπάθεια μετάβασης σε ένα πιο δομημένο, τακτικά αυστηρό και μεθοδικό μοντέλο παιχνιδιού. Ο Αλόνσο έχει υιοθετήσει κυρίως το σύστημα 4-3-3, το οποίο στηρίζεται σε οργανωμένο build-up, με σαφή πλάνα κυκλοφορίας και λιγότερο «χαοτικό» τρόπο ανάπτυξης σε σχέση με προηγούμενες εποχές. Η ομάδα επιδιώκει έλεγχο μέσω της μπάλας, δίνοντας έμφαση στην άμυνα με την κατοχή, στην άσκηση υψηλής πίεσης και στην άμεση ανάκτηση της μπάλας ψηλά, περιορίζοντας τις αντεπιθέσεις των αντιπάλων.



Το «πεδίο δράσης» της Ρεάλ έχει μετατοπιστεί προς την επιθετική ζώνη, με μεγαλύτερο field tilt, σημάδι ότι ο Αλόνσο θέλει μια ομάδα που κυριαρχεί στον ρυθμό και στην κατοχή. Παράλληλα, υπάρχει εμφανώς αυξημένη πειθαρχία στο πρέσινγκ, με συλλογικές ενέργειες μετά την απώλεια της μπάλας αντί για ατομικές πρωτοβουλίες. Επιπλέον, ο Αλόνσο δεν αλλάζει εύκολα σύστημα, προτιμώντας να επιμείνει στο 4-3-3 και σε συγκεκριμένες αυτοματοποιήσεις που δίνουν σταθερότητα στο τακτικό του πλάνο.

Παρά τα θετικά, η Ρεάλ δεν πείθει το τελευταίο διάστημα και η «κοιλιά» στις εμφανίσεις της αποδίδεται σε μια σειρά παραγόντων. Ένας από αυτούς είναι η τακτική ακαμψία, αφού το πλάνο του πρώην προπονητή της Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι υπερβολικά «σφιχτό», με πολύ συγκεκριμένα πατήματα στο γήπεδο και όχι αρκετή ελευθερία, κάτι που περιορίζει παίκτες όπως οι Βινίσιους και Μπαπέ. Αυτή η δομή κάνει το παιχνίδι πιο προβλέψιμο και αφαιρεί ένα μέρος της δημιουργικής «τρέλας» που χαρακτήριζε παραδοσιακά τη Ρεάλ.



Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και η δεξιά πλευρά της επίθεση, αφού η συνεχής εναλλαγή παικτών όπως ο Μπραχίμ, ο Ροντρίγκο και ο Γκιουλέρ δεν έχει οδηγήσει σε σταθερή λύση, αφήνοντας τη Ρεάλ μονόπλευρη και με δυσκολίες στη δημιουργία από τα δεξιά.



Η ψευδαίσθηση του συστήματος

Στο «Μαρτίνεθ Βαλέρο» φάνηκε αρχικά πως ο Τσάμπι Αλόνσο δοκίμασε αλλαγή σχηματισμού, παίζοντας με τρεις στο κέντρο της άμυνας (Άλβαρο Καρέρας, Χάουσεν και Ασένσιο και τους Τρεντ, Φραν Γκαρσία ως μπακ - χαφ. Ωστόσο, αυτή η εντύπωση εξαφανίστηκε γρήγορα. Η Ρεάλ διατήρησε την κλασική τετράδα στην άμυνα.

Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ έπαιξε στη φυσική του θέση, ενώ ο πρώην παίκτης της Ράγιο Βαγιεκάνο (Φραν Γκαρσία) ανέλαβε έναν απρόσμενο ρόλο ως αριστερός εξτρέμ. Ουσιαστικά έπαιξε σαν τον Βινίσιους χωρίς να είναι ο... Βραζιλιάνος. Το σύστημα τελικά ήταν το γνώριμο 4-2-3-1, αλλά αυτό δεν βελτίωσε την αγωνιστική συμπεριφορά των Μαδριλένων.



Οι τραυματισμοί

Είναι γεγονός ότι η Ρεάλ δεν είχε φέτος την τύχη με το μέρος της σε ότι αφορά τους τραυματισμούς στην άμυνα. Ο Μιλιτάο τραυματίστηκε σε αναμέτρηση με την εθνική Βραζιλίας, ο Χάουσεν ένιωσε ενοχλήσεις σε προπόνηση της εθνικής Ισπανίας, ο Ρούντιγκερ παραμένει εκτός, ο Αλάμπα δεν μπορεί να βρει ρυθμό χωρίς μυϊκά προβλήματα και ο Καρβαχάλ δεν αναμένεται να επιστρέψει σύντομα. Μια χαοτική κατάσταση στο ιατρικό δελτίο που σίγουρα δεν βοηθά την αμυντική λειτουργία του συλλόγου. Μέσα σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και η απουσία του Κουρτουά λόγω γαστρεντερίτιδας.

Η Ρεάλ, συνηθισμένη τα τελευταία χρόνια σε τέτοιου είδους σκαμπανεβάσματα δεν έδειχνε σημάδια πανικού έπειτα από ένα-δύο δύσκολα παιχνίδια. Όμως η τωρινή πορεία ξεφεύγει από ένα μεμονωμένο πισωγύρισμα. Είναι δομική. Οι Καστιγιάνοι δέχονται περισσότερες φάσεις, πιέζουν λιγότερο και στηρίζονται υπερβολικά στον Κουρτουά για να «κρατηθούν ζωντανοί».

Ο Τσάμπι Αλόνσο έχει μπροστά του το καθήκον να ξαναβρεί τη σταθερότητα που χαρακτήριζε το παιχνίδι των Ισπανών στην αρχή της σεζόν. Εάν δεν το καταφέρει, οι αντίπαλοι θα συνεχίσουν να δημιουργούν ευκαιρίες με ευκολία, και η «βασίλισσα» ολοένα και πιο εύθραυστη αμυντικά θα κινδυνεύσει να το πληρώσει ακριβά σε μια σεζόν που δεν επιτρέπονται τα λάθη.

Η συντριβή από την Ατλέτικο



Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της φετινής πορείας της Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν η βαριά εντός έδρας ήττα 5-2 από την Ατλέτικο στο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας, που έδειξε ότι υπάρχουν προβλήματα όχι μόνο στην άμυνα αλλά και στον τρόπο που η ομάδα «μπαίνει» στα δύσκολα ματς. Ο Αλόνσο, μετά από αυτή την ήττα, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες, ενώ παραδέχθηκε πως η απόδοση της ομάδας του, ήταν κάτω του αναμενόμενου, με έλλειψη ρυθμού, έντασης και ανταγωνιστικότητας.

«Έκρυθμη» κατάσταση στα αποδυτήρια



Στο εσωτερικό της Ρεάλ, τίθενται ζητήματα χημείας και ηγεσίας. Κάποιοι παίκτες δεν έχουν «δέσει» στο νέο πλάνο και υπάρχουν αμφιβολίες για το ποιοι μπορούν να υποστηρίξουν βασικούς ρόλους, ιδιαίτερα στις πτέρυγες και στο κέντρο.



Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα από την Ισπανία, ο Βινίσιους δεν είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που εμφανίζεται δυσαρεστημένος με τον Βάσκο τεχνικό. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει στον πρόεδρο Φλορεντίνο Πέρεθ πως δεν προτίθεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του, εφόσον ο Αλόνσο παραμείνει στον πάγκο της ομάδας.



Οι φερόμενες αντιδράσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται εκεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι Ροντρίγκο, Βαλβέρδε, Ντίαζ, Μεντί, καθώς και ο Έντρικ, συμμερίζονται την ίδια δυσαρέσκεια και επιθυμούν αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και μια ομάδα παικτών που στηρίζει τον Τσάμπι Αλόνσο. Μεταξύ αυτών φέρονται να είναι οι Εμπαπέ, Γκιουλέρ, Χάουσεν και Καρέρας, οι οποίοι προς το παρόν παραμένουν στο πλευρό του.

Δείτε πως η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε με 1-0 από την Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ»...