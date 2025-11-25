Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λαφόν, φλεγμονή ο Τσιριβέγια

Τι αναφέρει το ιατρικό δελτίο των Πρασίνων μετά την προπόνηση της Τρίτης (25/11). Επέστρεψε ο Ντραγκόφσκι...

Λαφόν και Τσιριβέγια αποχώρησαν τραυματίες από το κυριακάτικο παιχνίδι του Τριφυλλιού στις Σέρρες (0-3), με τη διάγνωση για τον διεθνή πορτιέρο να κάνει λόγο για θλάση στον δικέφαλο, ενώ ο Ισπανός μέσος υπέστη μία φλεγμονή στον αστράγαλο.

Σε ό,τι αφορά τον Λαφόν δεδομένα θα απουσιάσει το επόμενο διάστημα, φυσικά θα απουσιάσει και από το κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ ερωτηματικό αποτελεί ο Τσιριβέγια που θα χρειαστεί μικρότερο χρόνο επιστροφής.

Στα ευχάριστα η επιστροφή του Ντραγκόφσκι, ενώ τη θεραπεία του συνεχίζει ο Κυριακόπουλος και το ατομικό τους πρόγραμμα οι Πελίστρι, Σάντσες.

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική, παιχνίδι στο μισό γήπεδο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα