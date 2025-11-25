Προσφορά της ΑΕΚ στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας: Δώρισε βιβλία στη νέα βιβλιοθήκη - Παρών στα εγκαίνια ο Παντερμαλής (pics)

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έκανε δωρεά βιβλίων σχετικών με τη Μικρά Ασία και τον Προσφυγικό Ελληνισμό στη νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Φιλαδέλφειας.

Το κοινωνικό της πρόσωπο και τις στενές σχέσεις της με την κοινωνία της Νέας Φιλαδέλφειας έδειξε για μια ακόμη φορά η ΠΑΕ ΑΕΚ, καθώς εκπροσωπήθηκε μέσω του Νίκου Παντερμαλή στα εγκαίνια της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νέας Φιλαδέλφειας. Μάλιστα, η ΑΕΚ δώρησε βιβλία σχετικά με τη Μικρά Ασία και τον Προσφυγικό Ελληνισμό.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

Το μέλος του ΔΣ και αρμόδιος για τις σχέσεις της ΑΕΚ με τον Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, κ. Νίκος Παντερμαλής, εκπροσώπησε την ΠΑΕ το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στα εγκαίνια της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία λειτουργεί ξανά σε έναν σύγχρονο, πλήρως ανακαινισμένο χώρο εντός του ανανεωμένου σχολικού συγκροτήματος «Μίλτος Κουντουράς», στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 40. Οι χώροι της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνουν αναγνωστήρια και χώρους μελέτης, παιδικό και εφηβικό τμήμα, λέσχη ανάγνωσης, εκπαιδευτικά εργαστήρια, ψηφιακές υπηρεσίες.

Μεταξύ των δωρητών της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης είναι και η ΠΑΕ ΑΕΚ, η οποία στηρίζει έμπρακτα κάθε κοινωφελή προσπάθεια των δημοτικών και εκπαιδευτικών φορέων της περιοχής. Η ΑΕΚ ενίσχυσε το συγκεκριμένο εγχείρημα με δωρεά βιβλίων σχετικών με τη Μικρά Ασία και τον Προσφυγικό Ελληνισμό.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία πολιτών και επισήμων και είχαν ως κεντρικό πρόσωπο τον Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας Γιάννη Τομπούλογλου, ο ιθύνων νους του εγχειρήματος. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Εργασίας κα Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Σταύρος Αυγουστίδης, ο Ευρωβουλευτής κ. Δημήτρης Τσιόδρας, η Βουλευτής κα Αθηνά Λινού κ.α.

Άπαντες εξήραν τη συνεισφορά της ΠΑΕ ΑΕΚ και ειδικά ο κ. Γεωργιάδης στη σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στον διοικητικό ηγέτη της κ. Μάριο Ηλιόπουλο, με τον οποίον τον συνδέει φιλία ετών. «Θεωρώ -δήλωσε- πολύ σημαντικό να ακούγεται εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια ότι η ΑΕΚ συμμετέχει και στηρίζει αυτό το εγχείρημα. Στη νέα γενιά της περιοχής η ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλη δύναμη» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Βεβαίως, η αναφορά στην ΑΕΚ δεν έλειψε ούτε από την ομιλία του Δημάρχου, ο οποίος ευχαρίστησε τον κ. Ηλιόπουλο. Ανέφερε σχετικά: «Ο κ. Ηλιόπουλος αποδέχθηκε πρόθυμα την εισήγηση του μέλους της διοίκησης και αρμόδιου για τις σχέσεις με τον Δήμο, κ. Νίκου Παντερμαλή, στον οποίο είχα πει σε ανύποπτο χρόνο ότι πρέπει να ενισχύσουμε το κομμάτι των μικρασιατικών βιβλίων στη Βιβλιοθήκη μας, κι έτσι η ΠΑΕ μας προσέφερε δεκάδες μοναδικής αξίας βιβλία για τη Μικρασία, την ιστορία και τον Πολιτισμό της». Και συμπλήρωσε: «Απευθύνω σε όλους αυτούς τις πιο θερμές μου ευχαριστίες και τη διαβεβαίωσή μου ότι η Δημοτική μας Βιβλιοθήκη θα επιστρέψει στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, στο πολλαπλάσιο το πνευματικό απόθεμα που προσέφεραν».

Στην εκδήλωση πήρε το λόγο και ο κ. Παντερμαλής, ο οποίος μετέφερε τους χαιρετισμούς και τα συγχαρητήρια του κ. Μάριου Ηλιόπουλου και τόνισε, μεταξύ άλλων:

«Βασισμένοι στο όραμα του διοικητικού μας ηγέτη αλλά και στις ρίζες της ομάδας που εκπροσωπούμε, δεν προσβλέπουμε μόνο σε μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί στο γήπεδο αλλά σε έναν οργανισμό, σε μια ένωση ανθρώπων που είναι και το βασικό συνθετικό του ονόματος μας, που θα είναι δίπλα στην κοινωνία. Στην κατεύθυνση αυτή και έχοντας μια αγαστή συνεργασία με τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, έχουμε δρομολογήσει ήδη από τον Σεπτέμβριο μια σειρά από δράσεις, οι οποίες αφορούν την παιδεία, τα παιδιά, τα σχολεία, τον αθλητισμό, την υγεία και την εκπαίδευση.

Αυτή είναι η αρχή μιας κοινωνικής αποστολής της ΑΕΚ η οποία στόχο έχει αφενός την θετική της παρουσία στην καθημερινότητα των πολιτών, αφετέρου να εκπληρώσει τον ανώτερο υπαρξιακό σκοπό της, δηλαδή την προσφορά στο κοινωνικό γίγνεσθαι, στην Ελλάδα, στους Έλληνες και στον Ελληνισμό, τόσο μέσα από τις αθλητικές επιτυχίες όσο μέσα και από τις δράσεις της.

Για τον λόγο αυτό, αποφασίσαμε όταν ο Δήμαρχος κύριος Γιάννης Τομπόλουγλου μας κάλεσε στα εγκαίνια της Δημοτικής βιβλιοθήκης να αναλάβουμε την δημιουργία στήλης βιβλίων ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Για να συμβάλλουμε στην διατήρηση της μνήμης και της ταυτότητας, όχι απλά ως ενός στατικής γνώσης που περνάει μηχανικά από γενιά σε γενιά, αλλά ως κιβωτός αξιών και ηθών, ως συστήματος αξιών και ως τρόπου ζωής.

Εύχομαι πραγματικά η παρούσα βιβλιοθήκη να αποτελέσει για όλους τους Δημότες, μικρούς και μεγάλους, ένα εργαστήρι ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου, ένα χώρο ψυχαγωγίας, υγιούς κοινωνικοποίησης και συνάντησης ανθρώπων. Να έχουμε υγεία, διάθεση συνεργασίας, ώστε όλοι οι θεσμικοί φορείς της περιοχής να κάνουμε σταθερά βήματα μπροστά για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο καθένας από το δικό του μετερίζι».

Τον Αγιασμό τέλεσε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος π. Τιμόθεος Ηλιάκης, εκπροσωπώντας τον Μητροπολίτη κ. Γαβριήλ, μαζί με τον π. Δημήτριο Παπαδάκη. Ιδιαίτερα χειροκροτήθηκε η Παιδική Χορωδία του Δήμου, προσθέτοντας μια ζεστή, γιορτινή νότα στην εκδήλωση.