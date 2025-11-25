Ισπανικά ΜΜΕ για τον Κουρτουά: «Η Ρεάλ ταξιδεύει στην ελληνική… κόλαση χωρίς τον Βέλγο»

Η απουσία του Τιμπό Κουρτουά από την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στον ισπανικό Τύπο, ο οποίος δίνει ιδιαίτερο βάρος τόσο στην απώλεια του έμπειρου τερματοφύλακα όσο και στη θερμή ατμόσφαιρα που αναμένεται να επικρατήσει στο γήπεδο.

Ο Βέλγος γκολκίπερ ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και δεν θα ακολουθήσει την αποστολή της Ρεάλ για το ματς της Τετάρτης (26/11). Το γεγονός αυτό παρουσιάζεται στα ισπανικά μέσα ως σημαντικό πλήγμα για τους «μερένχες».

Η «AS», μάλιστα, κάνει λόγο για απουσία του Κουρτουά μέσα στην «ελληνική κόλαση», αναφερόμενη στην έντονη υποστήριξη που αναμένεται να προσφέρουν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης. Στο βασικό της θέμα τονίζει χαρακτηριστικά: «Στην κόλαση της Ελλάδας, χωρίς τον Κουρτουά και με τον Χάουσεν σε σοβαρή αμφιβολία».

Πέρα όμως από τον 33χρονο πορτιέρε, η Ρεάλ ταξιδεύει στην Αθήνα με αρκετά προβλήματα, κυρίως στην αμυντική της γραμμή. Εκτός από τον Κουρτουά, αβέβαιη είναι η συμμετοχή των Χάουσεν, Τσουαμενί, Μασταντουόνο και Ρούντιγκερ. Επιπλέον, οι Μιλιτάο και Καρβαχάλ παραμένουν εκτός λόγω τραυματισμών, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το πλάνο του Αλόνσο.