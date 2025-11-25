Η ΕΕΑ εγκρίνει τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη για την είσοδό του στην ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ενέκρινε την αίτηση του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, δίνοντάς του το «πράσινο φως» για να αποκτήσει μετοχικό ρόλο σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία.

Σύμφωνα με το dikisports, η διαδικασία που είχε πάρει αναβολή ολοκληρώθηκε σήμερα (25/11). Το μεσημέρι η ΕΕΑ εξέτασε τον φάκελο του Μονεμβασιώτη και αποφάσισε πως πληροί όλα τα κριτήρια για να γίνει μέτοχος.

Με την παρουσία του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, Στράτου Ευγενίου, η Επιτροπή άναψε οριστικά το «πράσινο φως» στον Μονεμβασιώτη, επιτρέποντάς του να προχωρήσει ως νέος μέτοχος. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί καθοριστικό βήμα για την πιθανή αλλαγή στα ιδιοκτησιακά της «κυανόλευκης» ΠΑΕ.

Ωστόσο, από χθες οι δηλώσεις της πλευράς Ευγενίου δημιουργούν νέα ερωτήματα σχετικά με τη συνέχεια, καθώς –σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος του μεγαλομετόχου, Πάρις Ατλαμάζογλου– ο Ευγενίου βρίσκεται πλέον σε επαφή με άλλον επιχειρηματία, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά.