Η Sport αναφέρει ότι η αναμέτρηση της Τετάρτης αποτελεί έναν από τους τρεις «τελικούς» που έχει μπροστά του ο Αλόνσο, εν μέσω έντονης πίεσης λόγω των τριών συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.
Παράλληλα, οι πληροφορίες για ρήγματα στα αποδυτήρια, καθώς και η υπόθεση με τον Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος φέρεται να μην εξετάζει ανανέωση όσο ο Αλόνσο παραμένει, έχουν επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα. Ένα νέο στραβοπάτημα στο Φάληρο ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για την τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας».
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Ολυμπιακός – Ρεάλ: Κρίσιμη «δοκιμασία» για το μέλλον του Αλόνσο
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Η Sport αναφέρει ότι η αναμέτρηση της Τετάρτης αποτελεί έναν από τους τρεις «τελικούς» που έχει μπροστά του ο Αλόνσο, εν μέσω έντονης πίεσης λόγω των τριών συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.
Ολυμπιακός – Ρεάλ: Κρίσιμη «δοκιμασία» για το μέλλον του Αλόνσο