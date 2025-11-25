Ολυμπιακός – Ρεάλ: Κρίσιμη «δοκιμασία» για το μέλλον του Αλόνσο

Η θέση του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης θεωρείται πλέον ιδιαίτερα επισφαλής, σύμφωνα με διαδοχικά ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική του Champions League παρουσιάζεται ως μια από τις καθοριστικές αναμετρήσεις που θα κρίνουν την παραμονή του Βάσκου τεχνικού.

Η Sport αναφέρει ότι η αναμέτρηση της Τετάρτης αποτελεί έναν από τους τρεις «τελικούς» που έχει μπροστά του ο Αλόνσο, εν μέσω έντονης πίεσης λόγω των τριών συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.



Παράλληλα, οι πληροφορίες για ρήγματα στα αποδυτήρια, καθώς και η υπόθεση με τον Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος φέρεται να μην εξετάζει ανανέωση όσο ο Αλόνσο παραμένει, έχουν επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα. Ένα νέο στραβοπάτημα στο Φάληρο ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για την τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας».