«Νοσοκομείο» η Ρεάλ: Δεν προπονήθηκαν Ρούντιγκερ, Τσουαμενί, αμφίβολος και ο Χούισεν για Ολυμπιακό

Γεμάτη προβλήματα η Ρεάλ Μαδρίτης για τον αυριανό (26/11) αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.

Εκτός από τον Τιμπό Κουρτουά που τέθηκε νοκ άουτ με γαστρετερίτιδα και τους Μιλιτάο, Καρβαχάλ που παραμένουν στα "πιτς" αναρρώνοντας από τους τραυματισμούς τους, ο Τσάμπι Αλόνσο έχει κι άλλους σοβαρούς "πονοκεφάλους" για την αναμέτρηση στο Φάληρο.

Ο 20χρονος στόπερ Ντιν Χούισεν αποχώρησε τραυματίας στον κυριακάτικο αγώνα με την Έλτσε και δεν ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα σήμερα, με αποτέλεσμα να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολος ενόψει Ολυμπιακού. Ερωτηματικό παραμένει η συμμετοχή του Μασταντουόνο, ενώ παρά τα όσα αναφέρονταν τις τελευταίες μέρες, οι Ρούντιγκερ και Τσουαμενί δεν προπονήθηκαν ούτε σήμερα σε κανονικούς ρυθμούς και είναι επίσης αβέβαιη η συμμετοχή τους αύριο.

