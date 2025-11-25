ΠΑΟΚ: Η τέχνη της ασίστ… στα πόδια του Ζίβκοβιτς

Με δύο ακόμη ασίστ και έξι συνολικά key-passes απέναντι στην Κηφισιά, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έφτασε πλέον τις 56 με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το αποτύπωμά του στην ομάδα.

Μπορεί ο «παππούς» Τάισον να βρέθηκε στο επίκεντρο με τα γκολ του, όμως ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έδωσε ξανά το στίγμα του, καλύπτοντας και το κενό του τραυματία Γιάννη Κωνσταντέλια, που έμεινε εκτός λόγω θλάσης. Ο Σέρβος πραγματοποίησε μια ακόμη γεμάτη και ουσιαστική εμφάνιση, συνεχίζοντας το γνώριμο «game by game» μοτίβο του Ραζβάν Λουτσέσκου, προσφέροντας σταθερά ποιότητα στο επιθετικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ.

Ο Σέρβος παραμένει πρώτος σε ασίστ σε ολόκληρη τη Super League με έξι, ενώ σε όλες τις διοργανώσεις έφτασε ήδη τις οκτώ. Τα νούμερα αυτά απογειώθηκαν στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, όπου ο Ζίβκοβιτς όχι μόνο οργάνωσε το παιχνίδι, αλλά και άνοιξε τον δρόμο για το 1-0 από δική του εκτέλεση κόρνερ, που κατέληξε σε αυτογκόλ, ενώ και τα δύο τέρματα του Τάισον προήλθαν από δικές του δημιουργικές ενέργειες.

Πέρα από τις δύο ασίστ, ο Σέρβος εξτρέμ κατέγραψε και έξι key-passes, μια επίδοση ιδιαίτερα υψηλή για παιχνίδι χαμηλού ρυθμού και απέναντι σε μια ομάδα που είχε περισσότερο το μυαλό της στην αναχαίτιση του αντιπάλου, στοχεύοντας στο να παίξει κυρίως με το μυαλό της.

Με τις δύο ασίστ, ο Ζίβκοβιτς έγραψε ιστορία, φτάνοντας τις 56 ασίστ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, επίδοση που τον καθιστά τον κορυφαίο δημιουργό του συλλόγου τα τελευταία 26 χρόνια, από το 1998 και μετά. Από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στη Θεσσαλονίκη, ο Σέρβος δεν έχει σταματήσει να μοιράζει γκολ και να αποτελεί σημείο αναφοράς στη δημιουργία του Δικεφάλου.

Τη σεζόν 2020-21 βρέθηκε στην κορυφή της λίστας (μαζί με τον Τζόλη) με εννιά, ενώ την επόμενη χρονιά με 12 ήταν.... ολομόναχος στην πρώτη θέση.

Μέτρια σεζόν το 2022-23 με μόλις έξι ασίστ πίσω μόνο από τον Νάρει, ενώ νούμερο-ρεκόρ (13) κατέγραψε τη σεζόν του πρωταθλήματος, μαζί με τον Τάισον. Πέρσι «σταμάτησε» στις εννιά ασίστ -πίσω από τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ-, ενώ φέτος έχει φτάσει αισίως τις επτά και δεν αποκλείεται να «σπάσει» το δικό του ρεκόρ...

