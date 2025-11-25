ΑΕΚ: Εντυπωσιακή συμμετοχή στα δοκιμαστικά της Ακαδημίας στη Θεσσαλονίκη (pics)

Μεγάλη προσέλευση είχαν τα ελεύθερα δοκιμαστικά που οργάνωσε η Ακαδημία της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά:

Περισσότερα από 𝟯𝟬𝟬 παιδιά έλαβαν μέρος στα ελεύθερα δοκιμαστικά που οργάνωσε η Ακαδημία Ποδοσφαίρου της ΠΑΕ ΑΕΚ το διήμερο 22-23 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, για παιδιά γεννημένα από 2011 έως 2016.

🟡 Ήταν μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, υπό την επίβλεψη του Τεχνικού Διευθυντή της Ακαδημίας της ΑΕΚ Γιώργου Γεωργιάδη και των άμεσων συνεργατών του Αλέξανδρου Αλεξιάδη και Γιώργου Γκούρτσα, υπό την καθοδήγηση των προπονητών της Ακαδημίας και με την την πολύτιμη συνεισφορά των ανθρώπων της συνεργαζόμενης ακαδημίας Academicafc14 Aiolos.

⚫️ Νεαροί αθλητές από τα Γρεβενά, την Αθήνα, την Κρήτη και από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης είχαν την ευκαιρία να δείξουν τις ποδοσφαιρικές ικανότητές τους και να αξιολογηθούν ατομικά από τους επιτελείς της Ακαδημίας.

Η Διεύθυνση της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της ΠΑΕ ΑΕΚ ευχαριστεί για τη συμμετοχή όλους τους αθλητές, των οποίων την εξέλιξη θα συνεχίσει να παρακολουθεί.