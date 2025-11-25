Νοκ άουτ με γαστρεντερίτιδα ο Κουρτουά με τον Ολυμπιακό

Νέο πρόβλημα στη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του αυριανού (26/11) αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.

Νοκ άουτ και ο Βέλγος πορτιέρο στους "μερένχες" για την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Champions League.

Ο Τιμπό Κουρτουά ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ και δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αυριανό αγώνα.

Ο Κουρτουά δεν προπονήθηκε σήμερα και δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή της ομάδας που θα αναχωρήσει το μεσημέρι για την Αθήνα.

Αυτό σημαίνει ότι θα αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος ο Λούνιν κάτω από τα γκολπόστ της "βασίλισσας".

Υπενθυμίζεται ότι νοκ άουτ έχουν τεθεί και ο αρχηγός Ντάνι Καρβαχάλ, με τους Μιλιτάο και Μασταντουόνο, αντιθέτως κανονικά θα βρίσκονται στην αποστολή οι Ρούντιγκερ και Τσουαμενί.

