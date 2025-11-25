Η συμβολική κίνηση του Αστέρα Aktor για τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (vid)

Οι ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας του Αστέρα Aktor και της ομάδας Β διέκοψαν την προπόνηση των Γυναικών και πρόσφεραν τριαντάφυλλα. Με αυτόν τον τρόπο οι Αρκάδες τίμησαν τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Η ενημέρωση του Αστέρα:

Ο ASTERAS AKTOR τιμάει με ιδιαίτερο τρόπο τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου. Σε μια όμορφη, αλλά και δυνατά συμβολική στιγμή, ποδοσφαιριστές της πρώτης και της Β’ Ομάδας διέκοψαν την προπόνηση της γυναικείας ομάδας και πρόσφεραν τριαντάφυλλα στις ποδοσφαιρίστριες του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

Η κίνηση αυτή, απλή αλλά βαθιά ουσιαστική, έστειλε το μήνυμα πως ο σεβασμός, η ισότητα και η αλληλεγγύη δεν είναι απλώς λέξεις, αλλά στάση ζωής.

Με ενωμένη φωνή, ΣΠΑΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ και στεκόμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα που έχει ανάγκη στήριξης και προστασίας. Γιατί η βία δεν έχει θέση ούτε στα γήπεδα, ούτε στην κοινωνία μας.