Τα όρια του ποδοσφαιρικού πολιτισμού

Η συζήτηση για τη συμπεριφορά του Μανόλο Χιμένεθ στη Φιλαδέλφεια εκφεύγει από τα ποδοσφαιρικά δεδομένα. Εχει και βαθιά κοινωνικά χαρακτηριστικά. Γράφει ο Κ. Θωμαΐδης.

Ο Ισπανός προπονητής αγαπήθηκε όσο κανένας από τους φίλους της ΑΕΚ. Τώρα που κάθισε στον πάγκο του Αρη, η παλιά του ομάδα θέλησε να τον τιμήσει με μια αναμνηστική πλακέτα. Συμφωνήθηκε και από τις δύο ομάδες να γίνει η σχετική τελετή πριν τον μεταξύ τους αγώνα. Δείγμα ποδοσφαιρικού πολιτισμού.

Από την ώρα που παρέλαβε την πλακέτα ο Χιμένεθ, το πράγμα ξέφυγε. Κατευθύνθηκε στο πέταλο των φανατικών οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι φρόντισαν να του φορέσουν ένα κασκόλ της ομάδας και ο Ισπανός τεχνικός το έβγαλε από το λαιμό του και άρχισε να το ανεμίζει ρυθμικά. Το γήπεδο σείστηκε από ενθουσιασμό και την ίδια ώρα οι άνθρωποι του Αρη πάγωναν. Το συναίσθημα πάνω από τον επαγγελματισμό.

Ο διοικητικός ηγέτης του Αρη Θόδωρος Καρυπίδης ένιωσε προσβεβλημένος. Πήγε στα αποδυτήρια και το τι είπε στον Χιμένεθ ούτε περιγράφεται ούτε γράφεται. Ακολούθησε μέχρι και ανακοίνωση της πιο φανατικής μερίδας οπαδών του Αρη, οι οποίοι δήλωναν «Μανόλο για μας, τελείωσες».

Στη «Δίκη στο Σκάι» ο προπονητής Γιάννης Πετράκης, που διακρίνεται για το ήθος του και τις χαμηλών τόνων παρεμβάσεις του, δεν κρατήθηκε: «Η ενέργεια του συναδέλφου μου αποτελεί ασέβεια προς τον κόσμο του Αρη».

Το ζήτημα που προκύπτει είναι τα δυσδιάκριτα όρια της έννοιας του ποδοσφαιρικού πολιτισμού. Ο Χιμένεθ ήταν εντάξει μέχρι την πλακέτα, ακόμη και με την παραλαβή της ανθοδέσμης. Όταν πήρε το κασκόλ της ΑΕΚ και άρχισε να το ανεμίζει, η άλλη πλευρά ένιωσε ότι τα όρια ξεπεράστηκαν.

Κάποιος μπορεί να αντιτείνει ότι στον Αρη του Καρυπίδη έχουν λάβει χώρα πολύ πιο προσβλητικές συμπεριφορές. Περιγράφηκαν κατά καιρούς. Όμως ποτέ δεν ήταν τόσο δημόσιες και τόσο κραυγαλέες.

Είναι αλήθεια ότι ο Χιμένεθ δεν είχε κακή πρόθεση και παρασύρθηκε από το κλίμα της επιδοκιμασίας της κερκίδας. Θα μπορούσε την ίδια στιγμή να το διευκρινίσει και να αναγνωρίσει το λάθος του. Δεν το έκανε και ουσιαστικά αυτός άνοιξε τον κύκλο μίας νέας ατέρμονης προπονητολογίας στον Αρη.