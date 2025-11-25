Τζόλης: Ανοιχτός σε μεταγραφή το καλοκαίρι – Το ποσό που ζητά η Κλαμπ Μπριζ 

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από το Βέλγιο, τόσο ο Χρήστος Τζόλης όσο και η Κλαμπ Μπριζ εμφανίζονται θετικοί στο ενδεχόμενο μιας μεταγραφής το προσεχές καλοκαίρι.

Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, τόσο με τη βελγική ομάδα όσο και με την Εθνική. Το εντυπωσιακό του γκολ απέναντι στη Σκωτία πριν από λίγες εβδομάδες, με δυνατό σουτ εκτός περιοχής για το 3-0, είναι χαρακτηριστικό της φόρμας στην οποία βρίσκεται, καθώς η συνολική του παρουσία ήταν ιδιαίτερα ενεργητική και ουσιαστική.

Η απόδοσή του έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Ντόρτμουντ, η Αταλάντα, η Σπόρτινγκ, η Μπολόνια και η Ρόμα. Μάλιστα, η Κρίσταλ Πάλας είχε καταθέσει πρόταση ύψους 32 εκατ. ευρώ, η οποία απορρίφθηκε από την Μπριζ.

Όπως αναφέρει το «Voetbalnieuws.be», οι ομάδες που δείχνουν αυτή τη στιγμή το πιο έντονο ενδιαφέρον είναι η Τότεναμ και η Ατλέτικο Μαδρίτης. Το κόστος της μεταγραφής, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, εκτιμάται γύρω στα 45 εκατ. ευρώ. Τόσο η διοίκηση της Μπριζ όσο και ο ίδιος ο παίκτης φαίνεται να βλέπουν θετικά μια τέτοια προοπτική, υπό την προϋπόθεση πως θα υπάρξει πρόταση που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του συλλόγου.

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά πως η κατάσταση γύρω από τον Τζόλη «μέσα σε λίγους μήνες μετατράπηκε από σταθερή σε συναρπαστική». Ενώ το καλοκαίρι είχε επιλέξει να παραμείνει στη Μπριζ, πλέον αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο μιας μεγάλης μεταγραφής, γεγονός που λειτουργεί τόσο ως αναγνώριση για τη δουλειά του συλλόγου όσο και ως προειδοποίηση πως ο παίκτης δύσκολα θα μείνει μακριά από το κορυφαίο επίπεδο για πολύ.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 56 παιχνίδια με τη Μπριζ, πετυχαίνοντας 21 γκολ και μοιράζοντας 16 ασίστ. Με την Εθνική καταγράφει ήδη 29 συμμετοχές και 9 γκολ, ενώ φέτος έχει σημειώσει 8 τέρματα και έχει δώσει 9 ασίστ σε 23 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.