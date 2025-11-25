Αμορίμ: «Μακάρι να τσακώνονταν και οι δικοί μου παίκτες!»

Φανερά προβληματισμένος ο Ρούμπεν Αμορίμ από τη νέα γκέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την ήττα από την Έβερτον των 10 παικτών.

Παρότι έπαιζε για πάνω από 80 λεπτά με παίκτη παραπάνω, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε με 1-0 από την Έβερτον στο «Ολντ Τράφορντ» και παραμένει στην δέκατη θέση, κάτι που έκανε έξαλλο τον προπονητή της, Ρουμπέν Αμορίμ.



«Είμαι απογοητευμένος και εκνευρισμένος. Όταν παίζεις για 80 λεπτά με παίκτη παραπάνω, πρέπει να κερδίσεις. Όμως ήταν καλύτεροι και αξίζαμε να χάσουμε», δήλωσε φανερά προβληματισμένος ο Ρούμπεν Αμορίμ μετά το ματς. «Δεν είμαστε ούτε καν κοντά στο σημείο που θα έπρεπε.

Έχουμε πολλά να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε τέλειοι για να κερδίσουμε παιχνίδια και δεν ήμασταν τέλειοι. Το κοινό μάς στήριζε για να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά και δεν ήμασταν έτοιμοι. Τις πέντε τελευταίες εβδομάδες, όλοι επαινούν την εξέλιξή μας, αλλά εγώ επιμένω πως απέχουμε πολύ από το πού πρέπει να βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι παίκτες προσπαθούν, αλλά πρέπει να γίνουμε καλύτεροι».

Κληθείς να σχολιάσει την αποβολή του Γκέιγ για χαστούκι στον συμπαίκτη του (Κιν), ο Πορτογάλος τεχνικός είπε πως θα ήθελε και η δική του ομάδα να έχει την ίδια ένταση. «Δεν είναι κακό να τσακώνονται οι παίκτες. Δεν σημαίνει πως δεν γουστάρει ο ένας τον άλλο. Όταν τσακώνεσαι επειδή έγινε ένα λάθος και πλήττεται η ομάδα, είναι καλό πράγμα. Μακάρι και οι δικοί μου παίκτες να τσακώνονταν όταν χάναμε την μπάλα», ανέφερε.