Μία σύγκρουση τιτάνων, ένας αγώνας εκδίκησης και ο στόχος της πρώτης νίκης

Η League phase του Champions League επιστρέφει (25/11) και την Τετάρτη (26/11) κάνοντας το πέμπτο βήμα της.

Ανάμεσα στις 36 προνομιούχες και ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα υποδεχθεί (26/11-22:00) στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» τη «βασίλισσα» της Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης, κάτοχο-ρεκόρ 15 Κυπέλλων Πρωταθλητριών/Champions League.

Οι δύο τους έχουν συναντηθεί εννέα φορές σε διοργανώσεις της UEFA , ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει μόνο έναν από τους προηγούμενους οκτώ αγώνες - μια εντός έδρας νίκη με 2-1 τον Δεκέμβριο του 2005 - αλλά είναι αήττητος σε τέσσερις συναντήσεις στην Ελλάδα (1 νίκη-3 ισοπαλίες).

Σύγκρουση τιτάνων

Δίχως άλλο η σύγκρουση των τιτάνων, Άρσεναλ εναντίον Μπάγερν Μονάχου, μια μονομαχία μεταξύ δύο ευρωπαϊκών δυνάμεων, κυριαρχεί στην 5η αγωνιστική της League phase του UCL, «ενισχυμένη» από τη μεγάλη αναμέτρηση μεταξύ Τσέλσι και Μπαρτσελόνα (26/11), που συναντιούνται στο Champions League για πρώτη φορά από το 2018 και ο Έρλινγκ Χάαλαντ στοχεύει σε μια ακόμη επιτυχημένη εμφάνιση εναντίον γερμανικής ομάδας.

Μετά από τέσσερις συνεχόμενες νίκες, μία από τις δύο καλύτερες ομάδες σε αυτό το πρώιμο μέρος της ευρωπαϊκής σεζόν θα αντιμετωπίσει ήττα, ή ακόμα θα σταματήσει το νικηφόρο σερί και για τις δύο σε περίπτωση ισοπαλίας. Άρσεναλ και Μπάγερν κυριαρχούν στα εγχώρια πρωταθλήματά τους και σε όλη την Ευρώπη.

Η Άρσεναλ έχει χάσει μόνο μία φορά αυτή τη σεζόν, στα τέλη Αυγούστου από τη Λίβερπουλ (1-0), ενώ η Μπάγερν έχει μόνο μία ισοπαλία σε όλη τη σεζόν. Οι πρωταθλητές Γερμανίας έκαναν μια σημαντική...δήλωση κερδίζοντας έναν παρόμοιο αγώνα πριν από τρεις εβδομάδες επί της Παρί Σεν Ζερμέν (2-1). Οι παίκτες που βρίσκονται σε φόρμα είναι ο Εμπερέχι Έζε για την Άρσεναλ, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ εναντίον της Τότεναμ, και ο Μίκαελ Ολίσε για την Μπάγερν Μονάχου, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και έδωσε τρεις ασίστ εναντίον της Φράιμπουργκ (6-2).

Η φήμη της στιβαρής άμυνας

Πίσω από την Άρσεναλ και την Μπάγερν Μονάχου, η Ίντερ, η τρίτη ομάδα με 12 βαθμούς (από τους 12), αντιμετωπίζει μια δύσκολη πρόκληση να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της όταν ταξιδέψει στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Αυτός ο αγώνας φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες που φημίζονται για τις στιβαρές άμυνές τους, αλλά αυτή της Ατλέτικο έχει χάσει μέρος του πλεονεκτήματός της. Οι παίκτες του Ντιέγκο Σιμεόνε έχουν δεχτεί εννέα γκολ αυτή τη σεζόν στο Champions League και 11 στη La Liga, ενώ η Ίντερ, που υποδέχεται ξανά τον Γάλλο διεθνή Μάρκους Τουράμ μετά από έξι εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης, έχει δεχτεί μόνο ένα.

Αγώνας...εκδίκησης

Υπάρχει όμως ένας πολύ πιο ψυχρός αγώνας εκδίκησης: Τσέλσι εναντίον Μπαρτσελόνα στο Στάμφορντ Μπριτζ. Η μονομαχία φέρνει πάντα στο νου αναμνήσεις από την διαιτησία του Νορβηγού Τομ Χένινγκ Οβρέμπο στον επαναληπτικό αγώνα του ημιτελικού του 2009 (1-1, 0-0 στον πρώτο αγώνα, πρόκριση στην Μπαρτσελόνα).

Οι δύο ομάδες είναι κοντά στη βαθμολογία, με τους Καταλανούς να βρίσκονται στην 11η θέση με 7 βαθμούς και καλύτερη διαφορά τερμάτων (+5 σε σύγκριση με +3) από τους παγκόσμιους πρωταθλητές (12η).

Η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει να ανακάμψει

Η Παρί Σεν Ζερμέν προσπαθεί να ανακάμψει και θα αντιμετωπίσει την Τότεναμ, σε μια ρεβάνς του τελευταίου Super Cup UEFA, που κέρδισαν οι Παριζιάνοι (2-2, 4-3 στα πέναλτι).

Η Παρί Σεν Ζερμέν (5η) εξακολουθεί να διεκδικεί την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, αλλά η εντός έδρας ήττα τους από την Μπάγερν Μονάχου ήταν μια οπισθοδρόμηση, και οι πρωταθλητές Ευρώπης χρειάζονται μια νίκη για να παραμείνουν στη μάχη για τις οκτώ πρώτες θέσεις, οι οποίες εγγυώνται άμεση πρόκριση στους 16.

Η Τότεναμ (10η) δυσκολεύεται στην Premier League, χάνοντας από την Άρσεναλ (4-1) την Κυριακή, γνωρίοζντας τη δεύτερη ήττα της τον Νοέμβριο εναντίον μιας μεγάλης αντιπάλου του Λονδίνου μετά την ήττα από την Τσέλσι (1-0).

Η Γιουβέντους στοχεύει στην πρώτη της νίκη

Η Νιούκαστλ (6η), μόλις μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες στο Champions League και μια νίκη με 2-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι στο πρωτάθλημα, ταξιδεύει στη Μασσαλία (25η), η οποία χρειάζεται μια νίκη για να επιστρέψει στη διεκδίκηση της πρόκρισης μετά από τρεις ήττες σε τέσσερις αγώνες.

Η Γιουβέντους στοχεύει στην πρώτη ευρωπαϊκή νίκη της σεζόν απέναντι στη Μπόντο/Γκλιμτ σε μια βραδιά μέσα στον Αρκτικό Κύκλο, και η Λίβερπουλ, που καταρρέει στην Premier League, θα προσπαθήσει να παραμείνει στην πρώτη οκτάδα όταν φιλοξενήσει την PSV Αϊντχόφεν.

Επίσης, δύο θρυλικοί σύλλογοι, πρώην πρωταθλητές Ευρώπης σε κρίση βρίσκονται αντιμέτωποι: ο Άγιαξ και η Μπενφίκα Λισαβόνας, οι μόνες ομάδες που δεν έχουν κερδίσει ακόμη βαθμό στη League phase του Champions League 2025/26, παραμένοντας κολλημένες στους μηδέν βαθμούς στις δύο τελευταίες θέσεις του πρωταθλήματος.

Για τους «Αετούς», η άφιξη του Ζοζέ Μουρίνιο (δύο τίτλοι Champions League, δύο τίτλοι Κύπελλο UEFA/Europa League) δεν έχει αντιστρέψει την καταστροφική πορεία του συλλόγου στο Champions League. Ο Άγιαξ απέχει πολύ από τη φήμη του ως τέσσερις φορές πρωταθλητής Ευρώπης, καυχώμενος για τη χειρότερη άμυνα από τις 36 ομάδες (14 γκολ σε τέσσερις αγώνες).

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:

Τρίτη 25/11

Άγιαξ (Ολλανδία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 19:45

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 19:45

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 22:00

Τσέλσι (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 22:00

Νάπολι (Ιταλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 22:00

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 22:00

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 22:00

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 22:00

Τετάρτη 26/11

Κοπεγχάγη (Δανία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 19:45

Πάφος (Κύπρος)-Μονακό (Γαλλία) 19:45

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Τότεναμ (Αγγλία) 22:00

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 22:00

Άρσεναλ (Αγγλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 22:00

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Ίντερ (Ιταλία) 22:00

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Αταλάντα (Ιταλία) 22:00

Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Μπριζ (Βέλγιο) 22:00

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β. Μπάγερν 4 12 Αρσεναλ 4 12 Ίντερ 4 12 Μάντσεστερ Σίτι 4 10 Παρί Σεν Ζερμέν 4 9 Νιούκαστλ 4 9 Ρεάλ Μαδρίτης 4 9 Λίβερπουλ 4 9 ---------------------------- Γαλατασαράι 4 9 Τότεναμ 4 8 Μπαρτσελόνα 4 7 Τσέλσι 4 7 Σπόρτινγκ Λισαβόνας 4 7 Ντόρτμουντ 4 7 Καραμπάγκ 4 7 Αταλάντα 4 7 ---------------------------- Ατλέτικο Μαδρίτης 4 6 Αϊντχόφεν 4 5 Μονακό 4 5 Πάφος 4 5 Λεβερκούζεν 4 5 Μπριζ 4 4 Aϊντραχτ Φρανκφούρτης 4 4 Νάπολι 4 4 ---------------------------- Μαρσέιγ 4 3 Γιουβέντους 4 3 Αθλέτικ Μπιλμπάο 4 3 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 4 3 Μπόντο Γκλιμτ 4 2 Σλάβια Πράγας 4 2 Ολυμπιακός 4 2 Βιγιαρεάλ 4 1 Κοπεγχάγη 4 1 Καϊράτ 4 1 Μπενφίκα 4 0 Αγιαξ 4 0