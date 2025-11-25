Παραπαίει η Σεβίλλη, στα «σχοινιά» ο Αλμέιδα

Με την πλάτη στον τοίχο ο Ματίας Αλμέιδα μετά την τέταρτη ήττα της Σεβίλλης στις πέντε τελευταίες αγωνισικές.

Οι Ανδαλουσιάνοι ηττήθηκαν και από την Εσπανιόλ με 2-1 για την 13η αγωνιστική της La Liga, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον Ματίας Αλμέιδα, έκαναν ένα από τα καλύτερα φετινά τους παιχνίδια.

Αυτή ήταν η τέταρτη ήττα της Σεβίλλης στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές, υποχώρησε πλέον στην 11η θέση της βαθμολογίας και η υπομονή της διοίκησης του συλλόγου αρχίζει να εξαντλείται.

Η θέση του άλλοτε προπονητή της ΑΕΚ έχει γίνει ακόμη πιο επισφαλής και φαίνεται ότι αν δεν άλλαξει άμεσα η πορεία της ομάδας, σε επίπεδο τουλάχιστον αποτελεσμάτων, είναι πολύ πιθανό να χωρίσουν οι δρόμοι των δύο πλευρών.