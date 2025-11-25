Ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία για το πρώτο «βήμα» κόντρα στη Λέγκια

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Λέγκια στη Βαρσοβία (13:00) για τον 3ο γύρο του Youth League, θέλοντας να κάνει το πρώτο «βήμα» πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς της Τούμπας.

Το ταξίδι στα... αστέρια συνεχίζεται για τους Κυπελλούχους του Πέτρου Τσιαπακίδη, οι οποίοι μετά την άνετη πρόκριση -με δύο νίκες- επί της Ακουρέιρι, βρίσκονται από την Κυριακή (23/11) στη χιονισμένη Πολωνία για να αντιμετωπίσουν τη Λέγκια.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο προπονητικό κέντρο της Λέγκια (13:00), χωρίς τηλεοπτική κάλυψη, ενώ η ρεβάνς θα λάβει χώρα στην Τούμπα στις 9 Δεκεμβρίου (17:30).

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε με μία σημαντική απουσία, καθώς ο Δημήτρης Χατσίδης βρέθηκε στην αποστολή της ανδρικής ομάδας και αυτομάτως δεν μπορούσε να ταξιδέψει στην Πολωνία με την Κ19.

Παρόλα αυτά, κανονικά βρίσκονται στην αποστολή τόσο ο Ανέστης Μύθου όσο και ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης, οι οποίοι είχαν συμπτώματα αδιαθεσίας το Σάββατο (22/11) στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β.

Όσον αφορά την ενδεκάδα, ο Μπελερής θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, με τον Τσιότα να είναι ο σίγουρος στα δεξιά της άμυνας, ενώ στ΄αριστερά η θέση «διεκδικείται» από Πολυκράτη και Ντούνγκα. Το δίδυμο Κοσίδης-Μπαταούλας στα στόπερ δύσκολα θα «σπάσει», ενώ δίπλα στον Σνάουτσνερ στα χαφ πιθανότατα θα βρεθεί ο Γκιόκα.

Στο «δέκα» θα κινηθεί ο Τουρσουνίδης πίσω από τον Ανέστη Μύθου, ενώ στα «φτερά» της επίθεσης θα ξεκινήσει ο Μαχαμαντού Μπάλντε και ο Δημήτρης Μπέρδος.

