Ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία για το πρώτο «βήμα» κόντρα στη Λέγκια

Το ταξίδι στα... αστέρια συνεχίζεται για τους Κυπελλούχους του Πέτρου Τσιαπακίδη, οι οποίοι μετά την άνετη πρόκριση -με δύο νίκες- επί της Ακουρέιρι, βρίσκονται από την Κυριακή (23/11) στη χιονισμένη Πολωνία για να αντιμετωπίσουν τη Λέγκια.
Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο προπονητικό κέντρο της Λέγκια (13:00), χωρίς τηλεοπτική κάλυψη, ενώ η ρεβάνς θα λάβει χώρα στην Τούμπα στις 9 Δεκεμβρίου (17:30).
Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε με μία σημαντική απουσία, καθώς ο Δημήτρης Χατσίδης βρέθηκε στην αποστολή της ανδρικής ομάδας και αυτομάτως δεν μπορούσε να ταξιδέψει στην Πολωνία με την Κ19.
Παρόλα αυτά, κανονικά βρίσκονται στην αποστολή τόσο ο Ανέστης Μύθου όσο και ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης, οι οποίοι είχαν συμπτώματα αδιαθεσίας το Σάββατο (22/11) στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β.
Όσον αφορά την ενδεκάδα, ο Μπελερής θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, με τον Τσιότα να είναι ο σίγουρος στα δεξιά της άμυνας, ενώ στ΄αριστερά η θέση «διεκδικείται» από Πολυκράτη και Ντούνγκα. Το δίδυμο Κοσίδης-Μπαταούλας στα στόπερ δύσκολα θα «σπάσει», ενώ δίπλα στον Σνάουτσνερ στα χαφ πιθανότατα θα βρεθεί ο Γκιόκα.
Στο «δέκα» θα κινηθεί ο Τουρσουνίδης πίσω από τον Ανέστη Μύθου, ενώ στα «φτερά» της επίθεσης θα ξεκινήσει ο Μαχαμαντού Μπάλντε και ο Δημήτρης Μπέρδος.