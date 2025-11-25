Γκουαρντιόλα για τον 100ο του αγώνα στο Champions League με τη Σίτι: «Συνειδητοποιώ ότι γερνάω»

Ο Καταλανός τεχνικός στην αναμέτρηση της Σίτι με την Λεβερκούζεν θα καθίσει για 100η φορά στον πάγκο των «Σίτιζενς» σε αγώνα για το Champions League.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα μιλώντας για το συγκεκριμένο επίτευγμα, ανέφερε ότι συνειδητοποιεί ότι γερνάει, με τον Καταλανό τεχνικό να έχει μεγάλη διάθεση για χιούμορ.

«Κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχει ένα νέο ορόσημο για να γιορτάσω στην καριέρα μου», αστειεύτηκε ο 54χρονος Καταλανός, ο οποίος είναι στον σύλλογο από το 2016 και κέρδισε το Champions League το 2023, και ο οποίος νωρίτερα αυτόν τον μήνα έφτασε τον 1000ό αγώνα του ως προπονητής σε όλες τις διοργανώσεις.

«Όχι, είναι στην πραγματικότητα αρκετά καλό. Σημαίνει ότι κάθε σεζόν, έχουμε πάει εκεί. Είναι μια τεράστια διοργάνωση, τόσο ξεχωριστή για τους παίκτες, την αγαπούν, όπως και οι προπονητές και όλοι οι άλλοι», πρόσθεσε.

«Το να αγωνίζεσαι ενάντια στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης είναι μια απίστευτα πλούσια εμπειρία και για τον σύλλογο, από άποψη φήμης, κύρους και οικονομικών, είναι εξαιρετικά σημαντικό», εξήγησε ο πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνα και της Μπάγερν Μονάχου.

Στο Champions League αυτή τη σεζόν, η Μάντσεστερ Σίτι έχει τρεις νίκες και μία ισοπαλία, στο Μονακό, παίρνοντας θέση στην πρώτη οκτάδα της League phase, μια θέση που εγγυάται άμεση πρόκριση για τη φάση των 16 του Champions League.

«Τώρα ξεκινάμε τους τελευταίους τέσσερις αγώνες: δύο εντός έδρας, δύο εκτός έδρας. Αύριο (25/11), εναντίον της τρίτης ομάδας της Bundesliga, είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αγώνας για την επίτευξη του στόχου μας να τερματίσουμε στην πρώτη οκτάδα», σχολίασε.