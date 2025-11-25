Μαρέσκα: «Η Μπαρτσελόνα του Φλικ μου φαίνεται εντυπωσιακή, θα πρέπει να αμυνθούμε ως ομάδα»

O προπονητής της Τσέλσι, στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, αποθέωσε τους Καταλανούς και τον Χάνσι Φλικ, τονίζοντας ότι οι «μπλε» θα πρέπει να αμυνθούν σαν ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Όπως πάντα, θα προσπαθήσουμε να αμυνθούμε ως ομάδα, με τρόπο επιθετικό. Είναι ο Λεβαντόφσκι, ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Φερμίν Λόπεθ, ο Φρένκι ντε Γιονγκ. Υπάρχουν τόσοι πολλοί παίκτες που πρέπει να προσέξουμε.Η Μπαρτσελόνα του Φλικ μου φαίνεται εντυπωσιακή.

Είναι υπέροχο για τους παίκτες που αγαπούν το ποδόσφαιρο να παρακολουθούν παίκτες όπως ο Εστεβάο, ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Πέδρι. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Είμαστε χαρούμενοι που είναι μαζί μας. Ο Εστεβάο θα είναι ένας σημαντικός παίκτης για τον σύλλογο στο μέλλον, χωρίς αμφιβολία γι' αυτό.

Το πιο σημαντικό τώρα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι αγαπάει το ποδόσφαιρο, ότι είναι χαρούμενος, όχι ότι σκέφτεται να γίνει καλύτερος από αυτόν ή τον άλλον παίκτη».