Ο Βινίσιους ενημέρωσε τη Ρεάλ ότι δεν πρόκειται να ανανεώσει

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός ενημέρωσε τη διοίκηση της Ρεάλ, πως δεν προτίθεται να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο.

Το σίριαλ Βινίσιους συνεχίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα αρνητικό για τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό, ο οποίος σύμφωνα με Μέσα του εξωτερικού είναι δυσαρεστημένος με τον Τσάμπι Αλόνσο και μάλιστα ενημέρωσε την διοίκηση των “μερέγχες”, ότι δεν προτίθεται να παραμείνει κάτοικος Μαδρίτης, με το συμβόλαιό του να εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.

Εύλογα τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν στην Ισπανία, αφού η αλλαγή στάσης του αριστερού εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης παρατηρήθηκε από την έναρξη της συνεργασίας της ισπανικής ομάδας με τον Τσάμπι Αλόνσο που φαίνεται πως είναι ο βασικός λόγος για την απόφαση του Βραζιλιάνου.

Τη φετινή σεζόν, ο Βίνι έχει πετύχει 6 γκολ και έχει μοιράσει 5 ασίστ σε 23 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ συνολικά με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης αγωνίζεται από το 2018 και έχει προλάβει να σημειώσει 90 γκολ και 76 ασίστ σε 339 επίσημες συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.