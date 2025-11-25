Ξέσπασε κατά δημοσιογράφου ο Μουρίνιο: «Εσένα ο πατέρας σου ήταν πάντα καλός μαζί σου;»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο «χτύπησε» ξανά, με τον προπονητή της Μπενφίκα, να μην κρύβει την έντονη ενόχλησή του για ερώτηση που δέχθηκε από δημοσιογράφο.

Ο πολύπειρος προπονητής στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση της Μπενφίκα με τον Άγιαξ, δέχθηκε ερώτηση για το αν φοβάται ότι οι παίκτες του θα τα... βάλουν μαζί του.

«Εσένα ο πατέρας σου όταν ήσουν νέος ήταν πάντα καλός μαζί σου μέχρι να γίνεις ένας υπεύθυνος ενήλικας; Αυτά είναι φάσεις, αυτό ακριβώς», απάντησε εμφανώς ενοχλημένος ο «Special One».

Παράλληλα ο Ζοσέ Μουρίνιο αναφέρθηκε και στον Βαγγέλη Παυλίδη, σημειώνοντας πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα του, ακόμη κι όταν δεν βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα.