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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό στάδιο Περιστερίου / Novasports 2HD
12η αγωνιστική
Ατρόμητος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
0 1
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Αστέρας Τρίπολης
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
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Διαιτητης
  • Παπαπέτρου Αναστάσιος (Αθηνών)
  • VAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)
  • AVAR: Κατσικογιάννης Αλέξανδρος (Ηπείρου)
Βοηθοι
  • Πάτρας Πέτρος (Μακεδονίας)
  • Κλεπετσάνης Αθανάσιος (Κορίνθου)
Τεταρτος
  • Ανδριανός Κωνσταντίνος (Αχαΐας)
Κιτρινες καρτες
  • 19' Κίνι
  • 48' Οζέγκοβιτς
Σκορερς
  • 17' Κετού
Κιτρινες καρτες
  • 44' Γιαμπλόνσκι

Live: Ατρόμητος - Αστέρας Aktor

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