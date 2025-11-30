Live: Ατρόμητος - Αστέρας Aktor

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Δημοτικό στάδιο Περιστερίου / Novasports 2HD
12η αγωνιστική
12η αγωνιστική
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
0 1
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ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Διαιτητης
- Παπαπέτρου Αναστάσιος (Αθηνών)
- VAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)
- AVAR: Κατσικογιάννης Αλέξανδρος (Ηπείρου)
Βοηθοι
- Πάτρας Πέτρος (Μακεδονίας)
- Κλεπετσάνης Αθανάσιος (Κορίνθου)
Τεταρτος
- Ανδριανός Κωνσταντίνος (Αχαΐας)
Κιτρινες καρτες
- 19' Κίνι
- 48' Οζέγκοβιτς
Σκορερς
- 17' Κετού
Κιτρινες καρτες
- 44' Γιαμπλόνσκι