Η Έβερτον έπαιζε από το 14’ με 10 παίκτες επειδή ο Γκουέγ έριξε χαστούκι σε συμπαίκτη του (!), όμως παρά το γεγονός αυτό έριξε «χαστούκι» στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φεύγοντας με τρελό 0-1 από το Old Trafford.

Η Γιουνάιτεντ είχε την ευκαιρία να πατήσει στην 4άδα της Premier League, όμως αντί αυτού υπέστη ένα απίστευτο κάζο εντός έδρας από την Έβερτον, η οποία από το 14’ έπαιζε με 10 επειδή οι παίκτες της έπαιζαν σφαλιάρες μεταξύ τους! Το 0-1 έφερε την πρώτη ήττα στο Old Trafford στο πρωτάθλημα έπειτα από 4 σερί νίκες και με αυτό η Έβερτον έπιασε την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ στους 18 βαθμούς.

Στο 14’ ο Γκουέγ έριξε χαστούκι στον συμπαίκτη του Μάικλ Κιν επειδή δεν τον κάλυψε σε επίθεση της Γιουνάιτεντ και άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες, σε ένα από τα top σκηνικά του 2025. Το «δώρο» πάντως δεν κατάφεραν να το ανοίξουν οι γηπεδούχοι και μάλιστα βρήκαν τρόπο να χάσουν στην επέτειο ενός έτους του Αμορίμ στον πάγκο. Στο 29’ ο Ντιούσμπερι-Χολ με όμορφο σουτ έκανε το 0-1 και στο υπόλοιπο ματς δράση ανέλαβε ο keeper των Ζαχαρωτών, Πίκοφορντ, που σταμάτησε ό,τι πήγε προς την εστία του κρατώντας την πολύτιμη νίκη.