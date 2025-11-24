Προελαύνει η Κόμο, πέρασε από το Τορίνο

Η εκπληκτική Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας εξακολουθεί να εντυπωσιάζει στη Serie A, καθώς συνέτριψε με σκορ 1-5 την Τορίνο και διατηρήθηκε στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Για 10η σερί αγωνιστική διατήρησε το αήττητο η Κόμο (4 νίκες-6 ισοπαλίες), η οποία προηγήθηκε δύο φορές με ισάριθμα γκολ του Ολλανδού επιθετικού, Τζέιντεν Αντάι, για να «σφραγίσει» το «τρίποντο» ο Ραμόν στο 72ο λεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι δεν σταμάτησαν εκεί, αλλά πέτυχαν άλλα δύο γκολ με τους Πας και Μπατούρινα, ολοκληρώνοντας με αυτό τον τρόπο ένα μαγικό βράδυ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «γηραιότερος» των σκόρερ της Κόμο, ο Κροάτης Μάρτιν Μπατούρινα είναι 22 ετών, ο Ολλανδός Τζάιντεν Αντάι, που πέτυχε το πρώτο και δεύτερο γκολ είναι 20 ετών, όπως και ο Ισπανός Γιάκομπο Ραμόν, ενώ ο Νίκο Πας, που ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 4-1 είναι μόλις 21 ετών.

Στο 76ο λεπτό ο Τάσος Δουβίκας πήρε την θέση του Άλβαρο Μοράτα, όμως δεν κατόρθωσε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα.