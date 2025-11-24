Κόντης: «Ο ΟΦΗ συμπλήρωσε 100 χρόνια και μπορεί και πρέπει να πάει ψηλότερα»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε για τη νίκη του ΟΦΗ επι της ΑΕΛ και την ανάγκη των Κρητικών να πάνε ακόμη ψηλότερα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Κόντης στην Cosmote TV:

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, υπήρχε πολλή πίεση. Εμείς προσπαθήσαμε να βάλουμε την μπάλα κάτω, να παίξουμε το παιχνίδι μας, βάλαμε δύο γκολ και νομίζω ότι στο πρώτο μέρος δεν κινδυνεύσαμε σε μεγάλα διαστήματα. Είχαμε το κοντρόλ του παιχνιδιού. Κάναμε έντονη προσπάθεια στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΛ προσπάθησε να πιέσει κυρίως με σέντρες και πιστεύω αμυνθήκαμε καλά και πήραμε αυτή τη σημαντική νίκη

Ο ΟΦΗ έχει συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής και εμείς όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι η ομάδα μπορεί και πρέπει να πάει ψηλότερα. Υπάρχει ποιότητα στην ομάδα και πρέπει τα παιδιά να τη βγάλουν στο γήπεδο. Εμείς θα τους καθοδηγήσουμε σε αυτό. Είδαμε κάποια πράγματα, αλλά ακόμα θέλουμε δουλειά. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για τη νίκη».