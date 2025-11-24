Σπέρτος: «Η Εθνική Γυναικών θα προχωρήσει σε ανανέωση»

Οι πρώτες δηλώσεις του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού της Εθνικής Γυναικών, Βασίλη Σπέρτου, μετά την πρόσληψή του στον πάγκο.

Η Εθνική Γυναικών έκανε τη Δευτέρα (24/11) την πρώτη της προπόνηση στο αθλητικό κέντρο “Γ. Βαρδινογιάννης” ενόψει των φιλικών αγώνων με τη Λευκορωσία (29/11, 14:00) και τη Βοσνία (02/12, 12:30) στη Ζένιτσα, με τον νέο προπονητή της, Βασίλη Σπέρτο.

Ο νέος τεχνικός μίλησε για την τιμή που του έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ, και τόνισε ότι θα υπάρξει ανανέωση της γαλανόλευκης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλη Σπέρτου

«Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ, όπως και τον Τεχνικό Διευθυντή, για την τιμή που μου έκαναν να αναλάβω την Εθνική Γυναικών. Γνωρίζω ότι είναι το ύψιστο αξίωμα για έναν προπονητή να μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα του.

Με βάση τη φιλοσοφία που έχω ως άνθρωπος αλλά και ως προπονητής, η οποία είναι η αρχή της ομαδικότητας, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να πετύχει η Εθνική Γυναικών τον στόχο της.

Είναι πολύ σημαντικό στα προκριματικά που έρχονται από τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, να κερδίσουμε τα παιχνίδια και να ανέβουμε από τη C κατηγορία στη B, που είναι ο πρωταρχικός μας στόχος.

Δεύτερος στόχος είναι στα προκριματικά να διεκδικήσουμε τη συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Εθνική μας θα προχωρήσει σε ανανέωση. Έχουμε πολλά κορίτσια που τα βλέπουμε από τις μικρές κατηγορίες, τη Νεανίδων, αλλά και από το πρωτάθλημα όπου αγωνίζονται αρκετές νεαρές. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να τις ενσωματώσουμε στην Εθνική Ελλάδας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τα κορίτσια που έπαιζαν στην Εθνική ομάδα δεν έχουν τη θέση τους σε αυτήν· όλα εξαρτώνται από την απόδοσή τους.

Η Εθνική ομάδα θα πάει σε ανανέωση. Θέλουμε να έχουμε και νέα κορίτσια που θα πρωταγωνιστήσουν σε υψηλό επίπεδο και θα βοηθήσουν την Εθνική ομάδα να πετύχει τους στόχους της».