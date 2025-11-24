Απίστευτο: Παίκτες της Έβερτον «πλακώθηκαν» την ώρα του ματς με την Γιουνάιτεντ - Αποβολή για τον Γκέιγ! (vid)

Ένα αδιανόητο περιστατικό διαδραματίστηκε στην διάρκεια της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Έβερτον, με αρνητικού πρωταγωνιστές δύο ποδοσφαιριστές των «ζαχαρωτών».

Συγκεκριμένα, στο 13ο λεπτό, οι παίκτες της Έβερτον έχασαν το μαρκάρισμα του Μπρούνο Φερνάντες, με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να απειλεί με σουτ, κάτι που έκανε έξαλλο τον Ιντρίσα Γκέιγ.

Ο χαφ της Έβερτον σε έξαλλη κατάσταση επιτέθηκε στον συμπαίκτη του, Μάικλ Κιν χαστουκίζοντάς τον (!), με τον διαιτητή της αναμέτρησης να δείχνει απευθείας κόκκινη στον Σενεγαλέζο μέσο!

Οι συμπαίκτες των δύο ποδοσφαιριστών έσπευσαν να τους χωρίσουν, με τον Γκέιγ να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο σε έξαλλη κατάσταση έχοντας αφήσει την ομάδα του με 10 παίκτες...