Εβρά: «Για να μπορώ να παίξω έπαιρνα 38 χάπια την ημέρα»

Ο Πατρίς Εβρά προέβει σε μια αποκάλυψη για την καριέρα του και τα παυσίπονα που έπαιρνε για να καταφέρει να παίξει.

Ο άλλοτε παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε ανοιχτά για την άλλη πλευρά του ποδοσφαίρου, αφού ανακοίνωσε τη συμμετοχή του ως επενδυτής στην KURK, εταιρεία που προωθεί φυσικές λύσεις αντιμετώπισης πόνου και φλεγμονών.

Ο Γάλλος θέλει να αναδείξει τα οφέλη της δραστικής ουσίας του κουρκουμά μέσα από τη δική του σκληρή εμπειρία με τον χρόνιο πόνο και την επιβάρυνση της καριέρας του από τα φάρμακα.

Ο 44χρονος ανέφερε ότι, παρά τα 700 και πλέον επαγγελματικά του παιχνίδια, ένιωσε πραγματικά 100% υγιής «μόνο πέντε φορές». «Έπαιρνα 38 χάπια την ημέρα», τόνισε, εξηγώντας πως η συνεχής καταπόνηση και η πίεση να αγωνιστεί τον έσπρωχναν καθημερινά στη χρήση παυσίπονων.