Απίθανο ξεκίνημα στο ΑΕΛ - ΟΦΗ: Μπροστά οι Κρητικοί με 2-1 στο 15' (vids)

Απίθανο ξεκίνημα στη Λάρισα, με την ΑΕΛ (12' Γκαράτε) και τον ΟΦΗ (Θεοδοσουλάκης 8' - Καραχάλιος 15') να σκοράρουν τρεις φορές και τους Κρητικούς να προηγούνται με 2-1 μετά το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης.

Δείτε το 0-1 του ΟΦΗ: Δείτε το 1-1 της Λάρισας: Δείτε το 1-2 του ΟΦΗ: