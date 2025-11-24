Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Απίθανο ξεκίνημα στο ΑΕΛ - ΟΦΗ: Μπροστά οι Κρητικοί με 2-1 στο 15' (vids) 24-11-2025 20:38 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΛ Novibet ΟΦΗ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Απίθανο ξεκίνημα στη Λάρισα, με την ΑΕΛ (12' Γκαράτε) και τον ΟΦΗ (Θεοδοσουλάκης 8' - Καραχάλιος 15') να σκοράρουν τρεις φορές και τους Κρητικούς να προηγούνται με 2-1 μετά το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης. Δείτε το 0-1 του ΟΦΗ: Δείτε το 1-1 της Λάρισας: Δείτε το 1-2 του ΟΦΗ: Ανακοινώνεται άμεσα: Ποιους αλλάζει ο Μητσοτάκης στον τελευταίο ανασχηματισμό πριν τις εκλογές instanews.gr Ο επιθετικός που θέλει ο Νίστρουπ στον ΠΑΟ menshouse.gr Κατάρρευση: Πόσες έδρες χάνει η ΝΔ εάν γίνονταν σήμερα οι εκλογές instanews.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβυωπίας: Η πρώτη φωτό του Νότη Σφακιανάκη ύστερα από χρόνια απουσίας (Pic) dailymedia.gr Ίσως και καλύτερος από Πινέδα-Μαρίν: Ο game changer που θα γίνει το επόμενο «μπαμ» της ΑΕΚ menshouse.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr Απίθανο ξεκίνημα στο ΑΕΛ - ΟΦΗ: Μπροστά οι Κρητικοί με 2-1 στο 15' (vids) SHARE