Βαθμολογία Super League: Άλμα για Λεβαδειακό και ΟΦΗ

Τα σπουδαία διπλά του Λεβαδειακού και του ΟΦΗ στις έδρες Βόλου και ΑΕΛ, τους έδωσαν τεράστια βαθμολογική ώθηση...

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 11η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. Ολυμπιακός 11 28 26-7 2. ΠΑΟΚ 11 26 23-7 3. ΑΕΚ 11 25 12-7 4. Λεβαδειακός 11 21 28-13 5, Βόλος ΝΠΣ 11 18 14-15 6. Παναθηναϊκός 10 18 15-9 7. Άρης 11 13 9-12 8. Κηφισιά 11 12 17-21 9. Παναιτωλικός 11 12 13-17 10. Ατρόμητος 11 9 11-15 11. ΟΦΗ 10 9 11-21 12. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 11 8 13-17 13. ΑΕΛ Novibet 11 7 10-20 14. Πανσερραϊκός 11 5 7-28

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

17:30: ΟΦΗ - Βόλος ΝΠΣ

19:30: Άρης - ΑΕΛ Novibet

19:30: Κηφισιά - Πανσερραϊκός

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

17:00: Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

17:00: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός

19:00: Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ

21:00: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ