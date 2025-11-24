Βαθμολογία Super League: Άλμα για Λεβαδειακό και ΟΦΗ

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 11η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. Ολυμπιακός
|11
|28
|26-7
|2. ΠΑΟΚ
|11
|26
|23-7
|3. ΑΕΚ
|11
|25
|12-7
|4. Λεβαδειακός
|11
|21
|28-13
|5, Βόλος ΝΠΣ
|11
|18
|14-15
|6. Παναθηναϊκός
|10
|18
|15-9
|7. Άρης
|11
|13
|9-12
|8. Κηφισιά
|11
|12
|17-21
|9. Παναιτωλικός
|11
|12
|13-17
|10. Ατρόμητος
|11
|9
|11-15
|11. ΟΦΗ
|10
|9
|11-21
|12. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
|11
|8
|13-17
|13. ΑΕΛ Novibet
|11
|7
|10-20
|14. Πανσερραϊκός
|11
|5
|7-28
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
17:30: ΟΦΗ - Βόλος ΝΠΣ
19:30: Άρης - ΑΕΛ Novibet
19:30: Κηφισιά - Πανσερραϊκός
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
17:00: Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
17:00: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός
19:00: Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ
21:00: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ