Μαναρόλης: «Το πέναλτι έπαιξε καθοριστικό ρόλο»

Ο βοηθός του Φεράντο, Νίκος Μαναρόλης μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για το παιχνίδι απέναντι στον Λεβαδειακό

Οι δηλώσεις του άμεσου συνεργάτη του Χουάν Φεράντο, μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά:

Για την αναμέτρηση:

"Το καθοριστικό σημείο του αγώνα ήταν στο 55'-75'. Σε εκείνο το διάστημα κάναμε ...κοιλιά και ξεμείναμε από ενέργεια. Ο αντίπαλος εκεί μας πίεσε πολύ. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το πέναλτι πριν το ημίχρονο, που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του αντιπάλου. Τα παιδιά προσπάθησαν και αξίζουν συγχαρητήρια. Το ίδιο και για τον Λεβαδειακό, το ξέρουμε από πέρσι πως είναι μια πολύ καλή ομάδα."

Για την συνέχεια:

"Στόχος μας να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεν πρόκειται να αλλάξουν οι στόχοι μας, καθώς δεν επηρεάζονται από μια νίκη ή ήττα, γιατί υπάρχουν από το καλοκαίρι. Έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ, ένα πολύ καλό σταφ και θα δουλέψουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας."