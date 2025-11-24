Παπαδόπουλος: «Να παίζουμε όμορφο ποδόσφαιρο! Αυτός είναι ο προορισμός μας»

Οι δηλώσεις του Νίκου Παπαδόπουλου στην κάμερα της Cosmote TV

Όλα όσα ανέφερε στο πρώτο του σχόλιο ο προπονητής του Λεβαδειακού:

Για το παιχνίδι:

"Ενώ μπήκαμε καλά στο ματς, είχαμε αδικαιολόγητο εκνευρισμό, λάθος πάσες και επιλογές, λόγω των αποφάσεων του διαιτητή, όχι πως έκανε λάθος, απλώς οι παίκτες μου νευρίαζαν και θεώρησαν πως ήταν λάθος οι αποφάσεις του, με αποτέλεσμα να εκνευρίζονται.

Για την αλλαγή του Κωστή:

"Ο Κωστή όταν έχει ηρεμία στο ματς, είναι σημαντικός παίκτης, όταν δεν έχει ηρεμία και αυτός και οι συμπαίκτες του, δεν είμαστε καλοί."

Για το σημείο κλειδί του αγώνα:

"Το γκολ πριν το ημίχρονο μας βοήθησε πολύ. Στο δεύτερο μέρος για 30 λεπτά ήμασταν πολύ καλοί και σημειώσαμε ένα όμορφο γκολ. Το να χάνουμε κάποιο ματς είναι θεμιτό, όμως το να μην παίζουμε καλό ποδόσφαιρο δεν το θέλουμε. Αυτός είναι ο προορισμός μας, δεν μας πειράζει να χάσουμε, αλλά θέλουμε να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας και θέλουμε να φτάσουμε εκεί που νομίζουν οι άλλοι πως δεν μπορούμε. Ο ρεαλιστικός μας στόχος είναι το 5-8. Αλλά συνεχίζουμε. "