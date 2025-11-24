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Βόλος - Λεβαδειακός: Ο Όζμπολτ χτυπά ξανά για το 1-2! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δεύτερο γκολ από τον Όζμπολτ, ανατροπή για τον Λεβαδειακό στον Βόλο - Δείτε το τέρμα.
Βόλος - Λεβαδειακός: Ο Όζμπολτ χτυπά ξανά για το 1-2! (vid)