Η σπίθα να γίνει πυρκαγιά στον Παναθηναϊκό, οι διαιτητικές ομορφιές και το σημάδι στον Τετέι...

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την σπίθα που έχει ανάψει ο Μπενίτεθ στον κόσμο του Παναθηναϊκού και το διαιτητικό σπρώξιμο Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, για να κερδίσουν Ατρόμητο και Κηφισιά, αλλά και τον Τετέι, που από την ημέρα που έγινε παίκτης του Παναθηναϊκού δεν παίρνει, ούτε τον… πυρετό του.

Το καλύτερο νέο αυτό του Σαββατοκύριακου, ήταν οι 4000 φίλοι του Παναθηναϊκού, που έκαναν κατάληψη στις Σέρρες και έστειλαν το μήνυμα, ότι η σπίθα άναψε. Είναι φανερό, ότι από την μία η πρόσληψη του Μπενίτεθ και από την άλλη οι αλλαγές που έγιναν, η παρουσία των Κορόνα, Κοτσόλη έχουν ανάψει την σπίθα στον κόσμο του Παναθηναϊκού, που μετά από καιρό βλέπει ότι γίνεται κάτι καλό στην ομάδα και θέλει στήριξη από όλους. Το πράσινο «τσουνάμι» πέρασε από τις Σέρρες και έστειλε μήνυμα, σε όλους, ότι Παναθηναϊκός και κόσμος είναι μαζί κόντρα σε όλους και όλα.

Διότι μπήκαμε στην εποχή του VAR, αλλά ανάλογα ποιος έχει τα κόζα ομορφιές συνεχίζουν να γίνονται. Στις Σέρρες ο Ευαγγέλου προσπάθησε να γίνει… Τσαγκαράκης, αλλά όσο ήταν το 0-1 κάτι προσπαθούσε να κάνει. Μία ανύπαρκτη κίτρινη στον Τσιριβέγια σε φάση, που δεν έκανε ούτε φάουλ, καμία κίτρινη στα δρεπανοφόρα των Σερρών που ξέχασαν τα… φιλικά και έπαιξαν σαν να μην υπάρχει αύριο και ένα πέναλτι, που αν δεν δινόταν σε ΠΑΟΚ, η Ολυμπιακό σήμερα θα γινόταν πρώτο θέμα από αυτές τις ομάδες. Τώρα απλά είναι Δευτέρα.

Μπήκε, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο και έκοψε την φόρα και του Ευαγγέλου και των Σερρών. Με ποδοσφαιρικό μπούλινγκ 20 λεπτών το 0-1 έγινε 0-3 και όλα τελείωσαν. Ποδοσφαιρικά ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό, που έπρεπε στο γήπεδο την ίδια στιγμή, που το Σαββατοκύριακο μας πετάχτηκαν τα μάτια με την εύνοια του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, για να φθάσουν στις νίκες.

Στο Φάληρο άλλαξε ο κανονισμός, που λέει, ότι όταν ο επιτιθέμενος και ο αμυνόμενος αλληλοσπρώχνονται δεν δίνεται τίποτα και συνεχίζεται το παιχνίδι. Το Σάββατο ο Τζήλος(που ήταν στο VAR, όπως είχε αποκαλέσει ο Σαραβάκος τον Νικάκη μετά από ένα ματς στην Τούμπα) στο VAR και ο Σιδηρόπουλος στο γήπεδο εφάρμοσαν το νέο κανονισμό, που λέει ότι «αν ένας από τους δύο παίκτες παίζει στον Ολυμπιακό δίνεις πέναλτι, ακόμα και αν ο παίκτης του Ολυμπιακού έχει βάλει το χέρι στο πρόσωπο του αμυνόμενου, που την ίδια ώρα τον τραβάει από την φανέλα». Και πήγε ο Σιδηρόπουλος και έδωσε το πέναλτι-δώρο, με το οποίο ο Ολυμπιακός που δεν μπορούσε να σκοράρει έκανε το 1-0. «Βάλαμε τρία, τι φωνάζετε;», λένε οι προπαγανδιστές του Πειραιά. «Και η Μπαρτσελόνα έξι έβαλε σε σας, γιατί φωνάζατε;» τους απαντάς και μένουν κάγκελο.

Στο ίδιο γήπεδο είδαμε την …προστασία του Σιδηρόπουλου, όταν πήγε στο VAR, για να πάρει την απόφαση. Το ότι ήταν δίπλα του δύο παράγοντες του Ολυμπιακού και άκουγε την ανάσα τους, δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Είχαν πάει εκεί, για να του πουν «έτσι θέλουνε οι …γ….. στο 37». Αυτές οι ομορφιές έγιναν στο Φάληρο και καταλάβαμε, ότι ο Ολυμπιακός και καλά να μην είναι και καλά να μην παίξει θα πάρει ένα πέναλτι, για να φθάσει στη νίκη, η θα μείνει ο αντίπαλος με δέκα.

Την Κυριακή το σκηνικό μεταφέρθηκε στην Τούμπα. Εκεί την πλήρωσε ο Τετέι, που έκανε το λάθος να επιλέξει να έρθει στον Παναθηναϊκό από τον Γενάρη. Από την ημέρα, που έγινε γνωστό αυτό την Κηφισιά, την πάνε …αίμα και ο Τετέι ούτε φάουλ παίρνει και οι αντίπαλοί του τον παίζουν σκληρά χωρίς να υπάρχει καμία τιμωρία.

Ο Τετέι από το πολύ ξύλο, που έφαγε και στην Τούμπα, δεν άντεξε και διαμαρτυρήθηκε και άρχισε να τον βρίζει όλο το γήπεδο, για το …λάθος, που έκανε. Είναι ….προκλητικό να διαμαρτύρεσαι για το ξύλο που τρως, κανονικά πρέπει να λες και ευχαριστώ.

Ο ΠΑΟΚ ήταν στο 1-0 με την Κηφισιά, με ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει, αφού ο παίκτης του ΠΑΟΚ βάζει το χέρι στον λαιμό του παίκτη της Κηφισιάς, χτυπάει η μπάλα πάνω του και πάει στα δίχτυα. Και επειδή δεν έφθανε αυτό το 1-0 και η Κηφισιά ήταν έτοιμη να ισοφαρίσει στο 71 ο Λόβρεν και με το χέρι και με το πόδι ανέτρεψε τον Τετέι μέσα στην περιοχή, αλλά ο Κόκκινος στο γήπεδο και ο Ζαμπάλας(αυτό το μπουμπούκι) στο VAR δεν …είδαν το πέναλτι. Και ολοκληρώθηκε το έργο με την τραβηγμένη αποβολή της Κηφισιάς, για να γίνει μετά το 3-0.

Αυτές οι ομορφιές έγιναν το Σαββατοκύριακο και θα έχουμε και συνέχεια. Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός να κάνει την σπίθα πυρκαγιά, για να τους αναγκάσει να εκτεθούν πολύ….