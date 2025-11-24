Με πρωταγωνιστή τον Όζμπολτ που πέτυχε δύο γκολ, ο Λεβαδειακός πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη μέσα στον Βόλο με ανατροπή (1-2)!

Σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της φετινής Super League από άποψη ρυθμού και θέλησης των δύο ομάδων να παίξουν ποδόσφαιρο, ο εκπληκτικός Λεβαδειακός επικράτησε του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 1-2 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής και έβαλε ακόμη ένα... λιθαράκι στην τεράστια προσπάθεια που κάνει το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου για να πραγματοποιήσει το όνειρο εξόδου στην Ευρώπη!

Η μπάλα... ήθελε τον Κόμπα, ισοφάρισε από τα έντεκα μέτρα ο Όζμπολτ!

Ο Λεβαδειακός μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και έχασε τρομερή διπλή ευκαιρία να ανοίξει το σκορ από πολύ νωρίς (5').

Ο Μπάλτσι με ένα εξαιρετικό σουτ μετά από κομπίνα σε φάουλ σημάδεψε το δοκάρι, ενώ στην επαναφορά ο Σιαμπάνης έκανε μία σπουδαία επέμβαση, σταματώντας τον Τσάπρα από το 0-1.

Από εκεί και έπειτα ο Βόλος ανέβασε την απόδοσή του και βρήκε γκολ μέσω στημένης φάσης. Ο Τζόκαεκτέλεσε από μακριά απευθείας το φάουλ, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Λοντίγκιν για το 1-0 των γηπεδούχων. Στο 33ο λεπτό η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είχε ακόμη μία εξαιρετική στιγμή με τον Παλάσιος να εκτελεί από το σημείο του πέναλτι μετά τη σέντρα του Τσάπρα και τον Σιαμπάνη σε νέο μεγάλο «στοπ».

Η ισοφάριση για τους Βοιωτούς ήρθε στο φινάλε του πρώτου μέρους. Ο Παπαπέτρου υπέδειξε πέναλτι μετά από χέρι εντός περιοχής του Κόμπα και ο Όζμπολτ σημάδεψε σωστά από τα έντεκα βήματα για το 1-1. Πριν οδηγηθούν στα αποδυτήρια, ο Βόλος είχε μία αρκετά καλή στιγμή με τον Κόμπα, του οποίου το σουτ πέρασε λίγο άουτ.

Ολική ανατροπή με ήρωα τον Όζμπολτ!

Στο 49' ήρθε η μεγαλύτερη στιγμή των Θεσσαλών, με τις κόντρες να ευνοούν τον Φορτούνα, ο οποίος έστειλε την μπάλα άουτ.

Στο 58' ο Λεβαδειακός απάντησε με το σουτ του Κωστή να φεύγει λίγο άουτ, ενώ το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε εννέα λεπτά αργότερα. Ο Τσάπρας έκανε την κούρσα από τα δεξιά και γύρισε εντός περιοχής, με τον Όζμπολτ να κάνει το 1-2 με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Από εκεί και έπειτα η πίεση μεταφέρθηκε στην εστία του Λοντίγκιν, με τον Βόλο να μην βρίσκει τελικές λόγω της καλοσχηματισμένης άμυνας του Λεβαδειακού.

Κάπως έτσι, το 1-2 έμεινε μέχρι το φινάλε και η ομάδα της Βοιωτίας ανέβηκε στην τέταρτη θέση με 21 βαθμούς, αφήνοντας τους Θεσσαλούς στην πέμπτη με 18.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα (78' Μύγας), Μαρτίνες (76' Μπουζούκης), Κόμπα, Χουάνπι (85' Ασεχνούν), Τζόκα, Λάμπρου (76' Πίντσι), Χάμουλιτς (78' Μακνί).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λιάγκας, Κωστή (72' Τσιμπόλα), Τσόκαϊ, Παλάσιος (87' Μανθάτης), Μπάλτσι (87' Λαμαράνα), Όζμπολτ (72' Πεντρόσο), Βέρμπιτς (62' Συμελίδης).