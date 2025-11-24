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Βόλος-Λεβαδειακός: Το πέναλτι για τους Βοιτωτούς, ο έλεγχος του VAR, το 1-1 με τον Όζμπολτ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Όζμπολτ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ισοφάρισε για τον Λεβαδειακό σε 1-1 - Δείτε το γκολ!
Βόλος-Λεβαδειακός: Το πέναλτι για τους Βοιτωτούς, ο έλεγχος του VAR, το 1-1 με τον Όζμπολτ (vid)