Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Βόλος-Λεβαδειακός: Το πέναλτι για τους Βοιτωτούς, ο έλεγχος του VAR, το 1-1 με τον Όζμπολτ (vid) 24-11-2025 19:07 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Λεβαδειακός Βόλος ΝΠΣ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Όζμπολτ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ισοφάρισε για τον Λεβαδειακό σε 1-1 - Δείτε το γκολ! Σκάει «βόμβα» με το Survivor στον ΣΚΑΪ dailymedia.gr Καρυστιανού πάνω από Μητσοτάκη και Τσίπρα – Η κορυφή που ούτε η ίδια περίμενε instanews.gr «Μπαμ» OPEN με Τάσο Δούση: Ετοιμάζει το νέο «Ράδιο Αρβύλα» dailymedia.gr Η υπέρβαση με τον Γένσεν θα αλλάξει όλο τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Πλήρης δικαίωση Αταμάν... menshouse.gr Πάνω από ΝΔ και κόμμα Τσίπρα: Οι δυο νομοί της Ελλάδας που το ΠΑΣΟΚ βγαίνει ακόμα πρώτο instanews.gr Ένα «ευχαριστώ» και μια «συγγνώμη» στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις menshouse.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Βόλος-Λεβαδειακός: Το πέναλτι για τους Βοιτωτούς, ο έλεγχος του VAR, το 1-1 με τον Όζμπολτ (vid) SHARE