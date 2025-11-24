ΑΕΚ: Επέστρεψε επίσημα στην ευρωπαϊκή λίστα ο Ζίνι - Οι διαθέσιμες επιλογές μεσοεπιθετικά εν όψει Φιορεντίνα

Η εντυπωσιακή επάνοδος του Ζίνι στην αγωνιστική δράση που συνοδεύτηκε με γκολ-νίκης στο χθεσινό ματς με τον Άρη, σηματοδοτεί και την επιστροφή του στην ευρωπαϊκή λίστα!

Ο διεθνής φορ από την Ανγκόλα, που έλειψε περίπου δυο μήνες λόγω της θλάσης που τον ταλαιπώρησε, επανέλθε επίσημα στην ευρωπαϊκή λίστα για τους προσεχείς αγώνες του UEFA Conference League, αντί του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς ο οποίος τον είχε αντικαταστήσει τέλη Οκτωβρίου προσωρινά, με τον Δικέφαλο να κάνει τότε χρήση του δικαιώματος της αντικατάστασης τραυματία ποδοσφαιριστή για διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών, όπως ήταν ο Ζίνι …

Ο Ζίνι επέστρεψε λοιπόν στη δράση με εντυπωσιακό τρόπο (δείτε όλες τις εντυπωσιακές ενέργειες του απέναντι στον Άρη πιο πάνω) και επέστρεψε και στη λίστα κάτι που σημαίνει πως θα έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής στο ματς της Πέμπτης (27/11) με την Φιορεντίνα στην Ιταλία για την 4η αγωνιστική της League Phase και θα βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς προσφέροντας του μια σημαντική λύση στην μεσοεπιθετική γραμμή, η οποία ως γνωστόν μετρά πολλές απώλειες. Με τελευταία, αυτή του Φραντζί Πιερό ο οποίος, θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση λόγω προβλήματος στον μηνίσκο, ενώ υπάρχουν και οι γνωστές απουσίες των Νίκλας Ελίασον και Ντέρεκ Κουτέσα

Σε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να συνυπολογίσουμεπως πως στα παιχνίδια της League Phase, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης που βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας, κάτι που σημαίνει πως τα… κουκιά είναι μετρημένα, με τους Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Πινέδα, Μάνταλο, Περέιρα, Ζίνι, Γιόβιτς να αποτελούν τις διαθέσιμες επιλογές μεσοεπιθετικά.

Αναφορικά με τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, ακόμα είναι νωρίς για ειπωθεί το οτιδήποτε. Θα πρέπει να περιμένουμε την αυριανή ημέρα για να δούμε τις πρώτες σκέψεις του εν όψει του αγώνα της Πέμπτης στη Φλωρεντία εκεί όπου η ΑΕΚ θα πάει για να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό και να… ρεφάρει αν μπορεί τους χαμένους βαθμούς με την Σάμροκ Ρόβερς.