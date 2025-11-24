Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Βόλος - Λεβαδειακός: Η τύχη ήταν με τον Τζόκα, 1-0 οι γηπεδούχοι (vid) 24-11-2025 19:02 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Βόλος ΝΠΣ Λεβαδειακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Τζόκα εκτέλεσε το φάουλ το οποίο κόντραρε στο τείχος και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0 των γηπεδούχων - Δείτε το γκολ! «Σκάστε και βράστε στο ζουμί σας, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ»: Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη για τις Κάννες dailymedia.gr Δεν κάνει διανομή για να μη χαθεί η γεύση: Ένα μαγαζί μια σταλιά φτιάχνει σουβλάκι που δεν έχεις ξαναφάει menshouse.gr Ερτζιανός αιφνιδιασμός Μαρινάκη dailymedia.gr Τι απαντάει ο Τσίπρας όταν τον ρωτάνε τι έχει συμβεί με τον Κώστα Βαξεβάνη instanews.gr Το τελειώνει την ίδια στιγμή: Η μοναδική προϋπόθεση για να μην κάνει το κόμμα ο Σαμαράς instanews.gr Κάτω από 3 λάθη κανείς: Μπορείς το ακατόρθωτο 10/10 στο κουίζ ελληνικής μυθολογίας που χάνουν όλοι; menshouse.gr Project Άρης: Οι κινήσεις που θέλει ο Σπανούλης για να φτιάξει τον Άρη που έχει στο μυαλό του menshouse.gr Ένας «Χένρικσεν»: Ο εγκεφαλικός παίκτης που θέλει ο Νίστρουπ στα στόπερ μπορεί να φτιάξει όλη την άμυνα menshouse.gr Βόλος - Λεβαδειακός: Η τύχη ήταν με τον Τζόκα, 1-0 οι γηπεδούχοι (vid) SHARE