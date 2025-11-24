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Βόλος - Λεβαδειακός: Η τύχη ήταν με τον Τζόκα, 1-0 οι γηπεδούχοι (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Τζόκα εκτέλεσε το φάουλ το οποίο κόντραρε στο τείχος και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0 των γηπεδούχων - Δείτε το γκολ!
Βόλος - Λεβαδειακός: Η τύχη ήταν με τον Τζόκα, 1-0 οι γηπεδούχοι (vid)