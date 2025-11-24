Μπόνιτς στο SDNA: «Αδικήθηκε ο Γεντβάι – Ο Μπενίτεθ βρήκε το… κουμπί του»

Ο Κροάτης τεχνικός σχολιάζει την εντυπωσιακή αναγέννηση του 29χρονου – συμπατριώτη του – αμυντικού, επί των ημερών του Ισπανού κόουτς στον πάγκο του Τριφυλλιού.

Τι περίεργα παιχνίδια που…παίζει το ποδόσφαιρο. Ο Τιν Γεντβάι ήταν μεταξύ πάγκου και εξέδρας, με τους Ρουί Βιτόρια και Χρήστου Κόντη στον Παναθηναϊκό.

Έπειτα από την άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ στο Κορωπί, ο 29χρονος Κροάτης ποδοσφαιριστής τείνει προς καθιέρωση στο βασικό σχήμα σε ρόλο δεξιού μπακ κι ενώ έχει συνδεθεί δύο φορές με τα δίχτυα στα τελευταία δύο παιχνίδια κόντρα σε ΠΑΟΚ και Πανσερραϊκό.

Παρεμπιπτόντως μάλιστα, στις Σέρρες πέτυχε γκολ α λα Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς και Κριστάνο Ρονάλντο με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι!

Ο Ράφα Μπενίτεθ όχι μόνο…ξεπάγωσε τον Γεντβάι, αλλά τον εμπιστεύεται σε ρόλο που υπηρετεί με απόλυτη επιτυχία στο χορτάρι προς όφελος του Τριφυλλιού.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Κροάτη τεχνικό, Μάριο Μπόνιτς (φωτ.) που παρότι ζει μόνιμα στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, παραμένει - διαχρονικά - άριστος γνώστης του ποδοσφαιρικού γίγνεσθαι στη χώρα του και έχει παρακολουθήσει ολόκληρη τη διαδρομή του Γεντβάι στα γήπεδα της Κροατίας κι όχι μόνο.

«Το σπουδαίο με τον Γεντβάι δεν είναι τα δύο γκολ που πέτυχε στα δύο τελευταία παιχνίδια, αλλά η επιστροφή του σε ρόλο βασικού στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού.

Ποτέ δεν έπαψε να είναι παίκτης υψηλού επιπέδου. Πραγματικά αδυνατώ να καταλάβω και να εξηγήσω το λόγο για τον οποίο οι προηγούμενοι προπονητές του Παναθηναϊκού τον είχαν στα…αζήτητα…» τόνισε αρχικά ο Μάριο Μπόνιτς και πρόσθεσε:

«Ο Γεντβάι είναι ξεκάθαρο πως αδικήθηκε από πλευράς αγωνιστικής διαχείρισης. Ο Ράφα Μπενίτεθ κατάλαβε πολύ γρήγορα τι παίκτης, βρήκε το...κουμπί του και τον εμπιστεύεται με τα γνωστά άκρως θετικά αποτελέσματα. Ο Μπενίτεθ ξέρει καλά τη δουλειά του προπονητή κι ακούει μόνο τον εαυτό του.

Ο Γεντβάι παραμένει ένας ομαδικός παίκτης που βάζει πάντα το ΄εμείς΄ πάνω από το ΄εγώ΄. Μπορεί με την ίδια ευχέρεια κι επιτυχία να παίζει στόπερ και δεξιός μπακ, όπως έχει αποδείξει στις προηγούμενες ομάδες της καριέρας του καθώς και στην Εθνική Κροατίας».