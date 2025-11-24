Η Μπαρτσελόνα του Φλικ έγραψε ιστορία...

Οι μπλαουγκράνα χρησιμοποίησαν απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο 9 Καταλανούς, κάτι που είχε να συμβεί από το 1937!

Κάτι τέτοια τα βλέπει η Αθλέτικ Μπιλμπάο με το αμιγώς βάσκικο ρόστερ και... γελάει, αλλά έχει την σημειολογική του σημασία. Διότι, δείχνει ότι ο σκληρός πρωταθλητισμός μπορεί να συνδυαστεί με το εγχώριο στοιχείο.

Ο Χάνζι Φλικ -ίσως χωρίς να το ξέρει- έγραψε ιστορία το βράδυ του Σαββάτου με την ενδεκάδα του απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, που είχε μέσα 7 Καταλανούς (Τζοάν Γκασία, Έρικ Γκαρσία, Πάου Κουμπαρσί, Αλεχάντρο Μπάλντε, Ζεράρδ Μαρτίν, Λαμίν Γιαμάλ και Ντάνι Όλμο), κάτι που είχε να συμβεί από τις 8 Δεκεμβρίου του 1970 και μία αναμέτρηση με την Χιχόν.

Για την ιστορία η ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα είχε άλλους δύο Ισπανούς (Φερμίν Λόπεθ, Φεράν Τόρες) και μόλις δύο ξένους, τον Κουντέ και τον Λεβαντόφσκι.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ισοφαρίστηκε άλλο ένα μεγάλο ρεκόρ. Ως αλλαγές μπήκαν Μαρκ Μπερνάλ και Μαρκ Κασαδό, που ανέβασαν τον αριθμό των Καταλανών που αγωνίστηκαν στο ίδιο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στους 9, κάτι που είχε να συμβεί από το 1937!

Μία απίθανη συνθήκη που δείχνει την απόλυτη αφοσίωση της Μπαρτσελόνα στην Masia, αλλά και την φοβερή εξέλιξη του καταλανικού ποδοσφαίρου που παράγει πια αμέτρητους παίκτες πολύ υψηλής ποιότητας.