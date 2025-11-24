«Όχι» του Λεβαντόφσκι στη Φενέρ - Επιμένουν για την «βόμβα» οι Τούρκοι

Για τη μεγάλη «βόμβα» με την μεταγραφή του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κινείται η Φενέρ, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία.

Τη μεγάλη μεταγραφική κίνηση του χειμώνα θέλει να κάνει η Φενέρμπαχτσε, καταθέτοντας δελεαστική πρόταση στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι! Ο 37χρονος Πολωνός έχει συμβόλαιο έως το προσεχές καλοκαίρι και ισπανικά ΜΜΕ επιμένουν πως στο τέλος της σεζόν θ' αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη για να κλείσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας ή των ΗΠΑ.

Η τουρκική ομάδα, σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «AS», κατέθεσε πρόταση συνεργασίας για 18 μήνες, αντί 25 εκατ. ευρώ (!), δίνοντας και πέντε εκατ. στην Μπαρτσελόνα, αλλά ο Λεβαντόφσκι απάντησε αρνητικά, όχι γιατί απορρίπτει το ενδεχόμενο να μετακομίσει στη γειτονική χώρα, αλλά γιατί ζήτησε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, όπως υποστηρίζει το σχετικό ρεπορτάζ.

Η «Φενέρ» αναμένεται να επανέλθει με νέα βελτιωμένη πρόταση και αισιοδοξεί πως τελικά θα τον πείσει, με τον «Λέβα» όμως να έχει πρόταση και από τη Μίλαν. Ο Πολωνός σούπερ σταρ την πρώτη του σεζόν είχε 25 γκολ και εννιά ασίστ σε 48 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, και την περασμένη σεζόν συνέχισε ακόμη πιο εντυπωσιακά έχοντας 42 γκολ και τρεις ασίστ σε 52 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Τη φετινή σεζόν έχει οκτώ γκολ σε 13 συμμετοχές.